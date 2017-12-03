Турнир прогнозов: итоги 22 тура
Завершился 22-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 17 пользователей сайта.
Лучшие результаты показали TurculeC и Пьянь (по 14). Также неплохо выступили ВВМ (12) и Алексей (11).
В общем зачете лидером остается Yas, которого продолжают преследовать РеалЕкатеринбург и Taivin.
Полностью таблица выглядит так:
1. Yas - 197
2. РеалЕкатеринбург - 195
3. Taivin - 191
4. Зенден - 185
5. SAMUELL - 184
6. lopatasamolet - 183
7-8. ali, ВВМ - 182
9-10. lyavon, Алексей - 181
11. WhiteWolff - 178
12. scouser17 - 165
13. Пьянь - 159
14. Strateg - 150
15. liverpool40 - 142
16. evgenpesh - 134
17. Джонни - 130
18. TurculeC - 113
19. tyler37 - 53
20. Предсказатель - 43
21. Хас - 37
22. Михаил - 20
23. Димон - 18
24. дайм - 15
25. VGA - 14
26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13
29. Fantastic - 12
30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
34-35. nik name, влад - 9
36. Betor - 8
37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7
42. boing330 - 6
43. Владимир Евгеньевич - 5
44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
48. Ren4ik - 3
49. Илья - 2
50. dimabaev - 1
51. Богдан - 0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9