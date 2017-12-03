Турнир прогнозов: итоги 22 тура

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Турнир прогнозов: итоги 22 тура

Завершился 22-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 17 пользователей сайта. 

Лучшие результаты показали TurculeC и Пьянь (по 14). Также неплохо выступили ВВМ (12) и Алексей (11).

В общем зачете лидером остается Yas, которого продолжают преследовать РеалЕкатеринбург и Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 197

2. РеалЕкатеринбург - 195

3. Taivin - 191

4. Зенден - 185

5. SAMUELL - 184

6. lopatasamolet - 183

7-8. ali, ВВМ - 182

9-10. lyavon, Алексей - 181

11. WhiteWolff - 178

12. scouser17 - 165

13. Пьянь - 159

14. Strateg - 150

15. liverpool40 - 142

16. evgenpesh - 134

17. Джонни - 130

18. TurculeC - 113

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 43

21. Хас - 37

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. дайм - 15

25. VGA - 14

26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

29. Fantastic - 12

30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

34-35. nik name, влад - 9 

36. Betor - 8

37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

42. boing330 - 6

43. Владимир Евгеньевич - 5

44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

48. Ren4ik - 3

49. Илья - 2

50. dimabaev - 1

51. Богдан - 0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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