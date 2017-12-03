Турнир прогнозов: итоги 22 тура

Завершился 22-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем поучаствовали 17 пользователей сайта.

Лучшие результаты показали TurculeC и Пьянь (по 14). Также неплохо выступили ВВМ (12) и Алексей (11).

В общем зачете лидером остается Yas, которого продолжают преследовать РеалЕкатеринбург и Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 197

2. РеалЕкатеринбург - 195

3. Taivin - 191

4. Зенден - 185

5. SAMUELL - 184

6. lopatasamolet - 183

7-8. ali, ВВМ - 182

9-10. lyavon, Алексей - 181

11. WhiteWolff - 178

12. scouser17 - 165

13. Пьянь - 159

14. Strateg - 150

15. liverpool40 - 142

16. evgenpesh - 134

17. Джонни - 130

18. TurculeC - 113

19. tyler37 - 53

20. Предсказатель - 43

21. Хас - 37

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. дайм - 15

25. VGA - 14

26-28. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

29. Fantastic - 12

30-33. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

34-35. nik name, влад - 9

36. Betor - 8

37-41. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Иван - 7

42. boing330 - 6

43. Владимир Евгеньевич - 5

44-47. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

48. Ren4ik - 3

49. Илья - 2

50. dimabaev - 1

51. Богдан - 0

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