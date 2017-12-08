Турнир прогнозов: итоги 23 тура

Завершился 23-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 19 человек.

Лучший результат показал lyavon, набравший 16 очков. Также хорошо выступили ВВМ (15), Хас (14) и liverpool40 (13).

В общем зачете продолжает лидировать Yas, которого преследуют РеалЕкатеринбург и Taivin. Все трое преодолели отметку в 200 очков. Также значительного прогресса добились lyavon и ВВМ.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 206

2. РеалЕкатеринбург - 203

3. Taivin - 200

4-5. lyavon, ВВМ - 197

6-7. Зенден, lopatasamolet - 195

8. Алексей - 193

9-10. SAMUELL, ali - 192

11. WhiteWolff - 186

12. scouser17 - 173

13. Пьянь - 166

14. Strateg - 162

15. liverpool40 - 155

16. evgenpesh - 134

17. Джонни - 130

18. TurculeC - 122

19. tyler37 - 53

20. Хас - 51

21. Предсказатель - 43

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25. дайм - 15

26. VGA - 14

27-29. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

30. Fantastic - 12

31-34. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

35-36. nik name, влад - 9

37. Betor - 8

38-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Mathis - 7

43. boing330 - 6

44. Владимир Евгеньевич - 5

45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

49. Ren4ik - 3

50. Илья - 2

51. dimabaev - 1

52. Богдан - 0

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