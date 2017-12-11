Турнир прогнозов: итоги 24 тура

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Турнир прогнозов: итоги 24 тура

Завершился 24-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 17 человек.

Тур оказался очень сложным для прогнозирования. Лучшие результаты показали Yas и Пьянь, набравшие по 9 баллов. Также более-менее прилично выступил Mathis (8).

В общем зачете продолжает лидировать Yas, увеличивший свой отрыв от преследователей. Второе и третье места сохранили РеалЕкатеринбург и Taivin. Отметку в 200 очков также пересекли lyavon, BBM и Зенден.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 215

2. РеалЕкатеринбург - 208

3. Taivin - 206

4-5. lyavon, ВВМ - 203

6. Зенден - 200

7. lopatasamolet - 198

8. Алексей - 197

9. SAMUELL - 195

10. ali - 194

11. WhiteWolff - 191

12. scouser17 - 176

13. Пьянь - 175

14. Strateg - 168

15. liverpool40 - 160

16. evgenpesh - 134

17. Джонни - 130

18. TurculeC - 122

19. Хас - 56

20. tyler37 - 53

21. Предсказатель - 43

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25-26. Mathis, дайм - 15

27. VGA - 14

28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

31. Fantastic - 12

32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

36-37. nik name, влад - 9 

38. Betor - 8

39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

43. boing330 - 6

44. Владимир Евгеньевич - 5

45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

49. Ren4ik - 3

50. Илья - 2

51. dimabaev - 1

52. Богдан - 0

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1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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