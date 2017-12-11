Турнир прогнозов: итоги 24 тура
Завершился 24-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 17 человек.
Тур оказался очень сложным для прогнозирования. Лучшие результаты показали Yas и Пьянь, набравшие по 9 баллов. Также более-менее прилично выступил Mathis (8).
В общем зачете продолжает лидировать Yas, увеличивший свой отрыв от преследователей. Второе и третье места сохранили РеалЕкатеринбург и Taivin. Отметку в 200 очков также пересекли lyavon, BBM и Зенден.
Полностью таблица выглядит так:
1. Yas - 215
2. РеалЕкатеринбург - 208
3. Taivin - 206
4-5. lyavon, ВВМ - 203
6. Зенден - 200
7. lopatasamolet - 198
8. Алексей - 197
9. SAMUELL - 195
10. ali - 194
11. WhiteWolff - 191
12. scouser17 - 176
13. Пьянь - 175
14. Strateg - 168
15. liverpool40 - 160
16. evgenpesh - 134
17. Джонни - 130
18. TurculeC - 122
19. Хас - 56
20. tyler37 - 53
21. Предсказатель - 43
22. Михаил - 20
23. Димон - 18
24. Иван - 17
25-26. Mathis, дайм - 15
27. VGA - 14
28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13
31. Fantastic - 12
32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
36-37. nik name, влад - 9
38. Betor - 8
39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
43. boing330 - 6
44. Владимир Евгеньевич - 5
45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
49. Ren4ik - 3
50. Илья - 2
51. dimabaev - 1
52. Богдан - 0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|16
|30
|5
|Арсенал Лондон
|16
|29
|6
|Тоттенхэм
|16
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11