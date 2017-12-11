Турнир прогнозов: итоги 24 тура

Завершился 24-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 17 человек.

Тур оказался очень сложным для прогнозирования. Лучшие результаты показали Yas и Пьянь, набравшие по 9 баллов. Также более-менее прилично выступил Mathis (8).

В общем зачете продолжает лидировать Yas, увеличивший свой отрыв от преследователей. Второе и третье места сохранили РеалЕкатеринбург и Taivin. Отметку в 200 очков также пересекли lyavon, BBM и Зенден.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 215

2. РеалЕкатеринбург - 208

3. Taivin - 206

4-5. lyavon, ВВМ - 203

6. Зенден - 200

7. lopatasamolet - 198

8. Алексей - 197

9. SAMUELL - 195

10. ali - 194

11. WhiteWolff - 191

12. scouser17 - 176

13. Пьянь - 175

14. Strateg - 168

15. liverpool40 - 160

16. evgenpesh - 134

17. Джонни - 130

18. TurculeC - 122

19. Хас - 56

20. tyler37 - 53

21. Предсказатель - 43

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25-26. Mathis, дайм - 15

27. VGA - 14

28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

31. Fantastic - 12

32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

36-37. nik name, влад - 9

38. Betor - 8

39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

43. boing330 - 6

44. Владимир Евгеньевич - 5

45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

49. Ren4ik - 3

50. Илья - 2

51. dimabaev - 1

52. Богдан - 0

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