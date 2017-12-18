Турнир прогнозов: итоги 25 тура

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Турнир прогнозов: итоги 25 тура

Завершился 25-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 17 человек. 

Лучше всех выступили TaivinYas, WhiteWolff и Пьянь, набравшие по 13 очков. Также неплохие результаты показали Предсказатель, SAMUELL, Strateg и Алексей (по 12).

В общем зачете продолжает с некоторым отрывом лидировать YasTaivin догнал РеалЕкатеринбург и теперь делит с ним второе-третье места. На чистую четвертую позицию вышел ВВМ. Отметку в 200 очков перешагнули lopatasamolet, Алексей, SAMUELLali и WhiteWolff.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 228

2-3. РеалЕкатеринбург, Taivin - 219

4. ВВМ - 214

5. lyavon - 211

6-7. Зенден, Алексей - 209

8. lopatasamolet - 208

9. SAMUELL - 207

10-11. ali, WhiteWolff - 204

12. Пьянь - 188

13. Strateg - 180

14. scouser17 - 176

15. liverpool40 - 160

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 133

18. Джонни - 130

19. Хас - 65

20. Предсказатель - 55

21. tyler37 - 53

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25-26. Mathis, дайм - 15

27. VGA - 14

28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

31. Fantastic - 12

32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

36-37. nik name, влад - 9 

38. Betor - 8

39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

43. boing330 - 6

44. Владимир Евгеньевич - 5

45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

49. Ren4ik - 3

50. Илья - 2

51. dimabaev - 1

52. Богдан - 0

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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