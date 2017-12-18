Турнир прогнозов: итоги 25 тура
Завершился 25-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 17 человек.
Лучше всех выступили Taivin, Yas, WhiteWolff и Пьянь, набравшие по 13 очков. Также неплохие результаты показали Предсказатель, SAMUELL, Strateg и Алексей (по 12).
В общем зачете продолжает с некоторым отрывом лидировать Yas. Taivin догнал РеалЕкатеринбург и теперь делит с ним второе-третье места. На чистую четвертую позицию вышел ВВМ. Отметку в 200 очков перешагнули lopatasamolet, Алексей, SAMUELL, ali и WhiteWolff.
Полностью таблица выглядит так:
1. Yas - 228
2-3. РеалЕкатеринбург, Taivin - 219
4. ВВМ - 214
5. lyavon - 211
6-7. Зенден, Алексей - 209
8. lopatasamolet - 208
9. SAMUELL - 207
10-11. ali, WhiteWolff - 204
12. Пьянь - 188
13. Strateg - 180
14. scouser17 - 176
15. liverpool40 - 160
16. evgenpesh - 144
17. TurculeC - 133
18. Джонни - 130
19. Хас - 65
20. Предсказатель - 55
21. tyler37 - 53
22. Михаил - 20
23. Димон - 18
24. Иван - 17
25-26. Mathis, дайм - 15
27. VGA - 14
28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13
31. Fantastic - 12
32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
36-37. nik name, влад - 9
38. Betor - 8
39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
43. boing330 - 6
44. Владимир Евгеньевич - 5
45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
49. Ren4ik - 3
50. Илья - 2
51. dimabaev - 1
52. Богдан - 0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12