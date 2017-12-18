Турнир прогнозов: итоги 25 тура

Завершился 25-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 17 человек.

Лучше всех выступили Taivin, Yas, WhiteWolff и Пьянь, набравшие по 13 очков. Также неплохие результаты показали Предсказатель, SAMUELL, Strateg и Алексей (по 12).

В общем зачете продолжает с некоторым отрывом лидировать Yas. Taivin догнал РеалЕкатеринбург и теперь делит с ним второе-третье места. На чистую четвертую позицию вышел ВВМ. Отметку в 200 очков перешагнули lopatasamolet, Алексей, SAMUELL, ali и WhiteWolff.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 228

2-3. РеалЕкатеринбург, Taivin - 219

4. ВВМ - 214

5. lyavon - 211

6-7. Зенден, Алексей - 209

8. lopatasamolet - 208

9. SAMUELL - 207

10-11. ali, WhiteWolff - 204

12. Пьянь - 188

13. Strateg - 180

14. scouser17 - 176

15. liverpool40 - 160

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 133

18. Джонни - 130

19. Хас - 65

20. Предсказатель - 55

21. tyler37 - 53

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25-26. Mathis, дайм - 15

27. VGA - 14

28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

31. Fantastic - 12

32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

36-37. nik name, влад - 9

38. Betor - 8

39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

43. boing330 - 6

44. Владимир Евгеньевич - 5

45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

49. Ren4ik - 3

50. Илья - 2

51. dimabaev - 1

52. Богдан - 0

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