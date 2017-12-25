Турнир прогнозов: итоги 26 тура

Завершился 26-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 14 человек.

Тур оказался очень сложным для прогнозирования. Достаточно сказать, что лучшие результаты показали РеалЕкатеринбург и WhiteWolff, набравшие всего по 9 очков.

В общем зачете продолжает лидировать Yas, но вышедший на чистое второе место РеалЕкатеринбург сумел сократить отставание.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 233

2. РеалЕкатеринбург - 228

3. Taivin - 225

4. ВВМ - 219

5. lyavon - 217

6. Зенден - 215

7-8. Алексей, lopatasamolet - 214

9. WhiteWolff - 213

10. SAMUELL - 211

11. ali - 208

12. Пьянь - 192

13. Strateg - 180

14. scouser17 - 176

15. liverpool40 - 165

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 133

18. Джонни - 130

19. Хас - 71

20. Предсказатель - 55

21. tyler37 - 53

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25-26. Mathis, дайм - 15

27. VGA - 14

28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

31. Fantastic - 12

32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

36-37. nik name, влад - 9

38. Betor - 8

39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

43. boing330 - 6

44. Владимир Евгеньевич - 5

45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

49. Ren4ik - 3

50. Илья - 2

51. dimabaev - 1

52. Богдан - 0

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