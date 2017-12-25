Турнир прогнозов: итоги 26 тура

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Турнир прогнозов: итоги 26 тура

Завершился 26-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 14 человек.

Тур оказался очень сложным для прогнозирования. Достаточно сказать, что лучшие результаты показали РеалЕкатеринбург и WhiteWolff, набравшие всего по 9 очков.

В общем зачете продолжает лидировать Yas, но вышедший на чистое второе место РеалЕкатеринбург сумел сократить отставание.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 233

2. РеалЕкатеринбург - 228

3. Taivin - 225

4. ВВМ - 219

5. lyavon - 217

6. Зенден - 215

7-8. Алексей, lopatasamolet - 214

9. WhiteWolff - 213

10. SAMUELL - 211

11. ali - 208

12. Пьянь - 192

13. Strateg - 180

14. scouser17 - 176

15. liverpool40 - 165

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 133

18. Джонни - 130

19. Хас - 71

20. Предсказатель - 55

21. tyler37 - 53

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25-26. Mathis, дайм - 15

27. VGA - 14

28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

31. Fantastic - 12

32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

36-37. nik name, влад - 9 

38. Betor - 8

39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

43. boing330 - 6

44. Владимир Евгеньевич - 5

45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

49. Ren4ik - 3

50. Илья - 2

51. dimabaev - 1

52. Богдан - 0

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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