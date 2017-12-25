Турнир прогнозов: итоги 26 тура
Завершился 26-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 14 человек.
Тур оказался очень сложным для прогнозирования. Достаточно сказать, что лучшие результаты показали РеалЕкатеринбург и WhiteWolff, набравшие всего по 9 очков.
В общем зачете продолжает лидировать Yas, но вышедший на чистое второе место РеалЕкатеринбург сумел сократить отставание.
Полностью таблица выглядит так:
1. Yas - 233
2. РеалЕкатеринбург - 228
3. Taivin - 225
4. ВВМ - 219
5. lyavon - 217
6. Зенден - 215
7-8. Алексей, lopatasamolet - 214
9. WhiteWolff - 213
10. SAMUELL - 211
11. ali - 208
12. Пьянь - 192
13. Strateg - 180
14. scouser17 - 176
15. liverpool40 - 165
16. evgenpesh - 144
17. TurculeC - 133
18. Джонни - 130
19. Хас - 71
20. Предсказатель - 55
21. tyler37 - 53
22. Михаил - 20
23. Димон - 18
24. Иван - 17
25-26. Mathis, дайм - 15
27. VGA - 14
28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13
31. Fantastic - 12
32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
36-37. nik name, влад - 9
38. Betor - 8
39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
43. boing330 - 6
44. Владимир Евгеньевич - 5
45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
49. Ren4ik - 3
50. Илья - 2
51. dimabaev - 1
52. Богдан - 0
Не пропустите: Санчес, Мхитарян, Санчеш и Бакайоко попали в сборную разочарований первой половины сезона АПЛ по версии Goal.com. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лучшие игроки 2017 года по версии Marca: места с 61 по 100
-
Санчес, Мхитарян, Санчеш и Бакайоко попали в сборную разочарований первой половины сезона АПЛ по версии Goal.com
-
Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ
-
"Лестер" в меньшинстве лишает "Манчестер Юнайтед" трех очков в компенсированное время
-
"Ювентус" обыграл "Рому" и продолжил погоню за "Наполи"
Лента новостей
-
ПСЖ интересуется основным игроком "Наполи"
-
Дзюбой интересуются два клуба из РФПЛ и два зарубежных
-
Суперкомпьютер спрогнозировал турнирную таблицу АПЛ по окончанию текущего сезона
-
"Реал" близок к подписанию нового форварда
-
Фекир определился с приоритетным для себя местом продолжения карьеры
-
Официально: бывший наставник "Зенита" возглавил "Спарту"
-
Наби Кейта намерен отказаться от летнего перехода в "Ливерпуль"
-
Линекер назвал семь причин, согласно которым лучшим игроком мира должен быть Месси
-
Отец хавбека детской команды ПСЖ: "Помогу всем чем смогу, чтобы сын выступал за Украину, а не за Россию"
-
Перес рассматривает две кандидатуры на замену Зидану
-
ПСЖ определился с приоритетным подписанием на позицию вратаря
-
Исследование определило идеальные подписания для "Барселоны"
-
Джастин Клюйверт отметился очередным красивым мячом после сольных действий
-
Мутко продолжит работу в РФС
-
Главный тренер "Галатасарая" готов помочь Эбуэ
-
Пеле: "России по силам выиграть ЧМ-2018"
-
Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
"Атлетико" отклонил два предложения по Врсалько
-
"Ростов" хочет арендовать хавбека "Крыльев Советов"
-
Наставник "Фламенго" возглавит сборную Чили
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12