Турнир прогнозов: итоги 27 тура

Завершился 27-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.

Лучший результат показал lyavon, набравший 11 очков. Также неплохо выступили Алексей и Taivin - по 9 баллов.

В общем зачете РеалЕкатеринбург догнал Yas и на верхушке таблицы воцарилось двоевластие. Совсем рядом с лидерами находится Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 236

2. РеалЕкатеринбург - 236

3. Taivin - 234

4. ВВМ - 223

5. lyavon - 228

6. Алексей - 223

7. Зенден - 221

8. lopatasamolet - 219

9. WhiteWolff - 218

10. SAMUELL - 216

11. ali - 212

12. Пьянь - 198

13. Strateg - 180

14. scouser17 - 176

15. liverpool40 - 170

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 73

20. Предсказатель - 55

21. tyler37 - 53

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25-26. Mathis, дайм - 15

27. VGA - 14

28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

31. Fantastic - 12

32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

36-37. nik name, влад - 9

38. Betor - 8

39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

43. boing330 - 6

44. Владимир Евгеньевич - 5

45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

49. Ren4ik - 3

50. Илья - 2

51. dimabaev - 1

52. Богдан - 0

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