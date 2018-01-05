Турнир прогнозов: итоги 27 тура

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Турнир прогнозов: итоги 27 тура

Завершился 27-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.

Лучший результат показал lyavon, набравший 11 очков. Также неплохо выступили Алексей и Taivin - по 9 баллов. 

В общем зачете РеалЕкатеринбург догнал Yas и на верхушке таблицы воцарилось двоевластие. Совсем рядом с лидерами находится Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. Yas - 236

2. РеалЕкатеринбург - 236

3. Taivin - 234

4. ВВМ - 223

5. lyavon - 228

6. Алексей - 223

7. Зенден - 221

8. lopatasamolet - 219

9. WhiteWolff - 218

10. SAMUELL - 216

11. ali - 212

12. Пьянь - 198

13. Strateg - 180

14. scouser17 - 176

15. liverpool40 - 170

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 73

20. Предсказатель - 55

21. tyler37 - 53

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25-26. Mathis, дайм - 15

27. VGA - 14

28-30. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий - 13

31. Fantastic - 12

32-35. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

36-37. nik name, влад - 9 

38. Betor - 8

39-42. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

43. boing330 - 6

44. Владимир Евгеньевич - 5

45-48. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

49. Ren4ik - 3

50. Илья - 2

51. dimabaev - 1

52. Богдан - 0

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2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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