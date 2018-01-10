Турнир прогнозов: итоги 28 тура

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Турнир прогнозов: итоги 28 тура

Завершился 28-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 17 человек.

Лучшие результаты показали РеалЕкатеринбург (15 очков) и Зенден (14). Также хорошо выступили madmax1973, Taivin, SAMUELL, lyavon и WhiteWolff (по 13).

В общем зачете РеалЕкатеринбург вышел на первое место, но его по пятам преследуют Yas и Taivin. Приблизился к первой тройке lyavon

Полностью таблица выглядит так:

1. РеалЕкатеринбург - 251

2. Yas - 248

3. Taivin - 247

4. lyavon - 241

5-6. ВВМ, Зенден - 235

7. WhiteWolff - 231

8-9. lopatasamolet, SAMUELL - 229

10. ali - 224

11. Алексей - 223

12. Пьянь - 207

13. Strateg - 180

14. liverpool40 - 182

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 82

20. Предсказатель - 67

21. tyler37 - 53

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25-26. Mathis, дайм - 15

27. VGA - 14

28-31. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

32-33. Fantastic, Yukon - 12

34-37. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

38-39. nik name, влад, Богдан - 9 

41. Betor - 8

42-45. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

46. boing330 - 6

47. Владимир Евгеньевич - 5

48-51. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

52. Ren4ik - 3

53. Илья - 2

54. dimabaev - 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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