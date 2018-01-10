Турнир прогнозов: итоги 28 тура

Завершился 28-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 17 человек.

Лучшие результаты показали РеалЕкатеринбург (15 очков) и Зенден (14). Также хорошо выступили madmax1973, Taivin, SAMUELL, lyavon и WhiteWolff (по 13).

В общем зачете РеалЕкатеринбург вышел на первое место, но его по пятам преследуют Yas и Taivin. Приблизился к первой тройке lyavon.

Полностью таблица выглядит так:

1. РеалЕкатеринбург - 251

2. Yas - 248

3. Taivin - 247

4. lyavon - 241

5-6. ВВМ, Зенден - 235

7. WhiteWolff - 231

8-9. lopatasamolet, SAMUELL - 229

10. ali - 224

11. Алексей - 223

12. Пьянь - 207

13. Strateg - 180

14. liverpool40 - 182

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 82

20. Предсказатель - 67

21. tyler37 - 53

22. Михаил - 20

23. Димон - 18

24. Иван - 17

25-26. Mathis, дайм - 15

27. VGA - 14

28-31. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

32-33. Fantastic, Yukon - 12

34-37. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

38-39. nik name, влад, Богдан - 9

41. Betor - 8

42-45. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

46. boing330 - 6

47. Владимир Евгеньевич - 5

48-51. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

52. Ren4ik - 3

53. Илья - 2

54. dimabaev - 1

Не пропустите: "Монако" вышел в полуфинал Кубка Лиги. | http://soccernews.ru