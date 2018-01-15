Турнир прогнозов: итоги 29 тура
Завершился 29-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 18 человек.
Тур оказался крайне сложным для прогнозирования, никто из не сумел набрать даже 10 очков. Лучший результат показал Алексей, набравший 9 баллов. По 8 очков себе в актив записали Taivin, BBM, lyavon и Пьянь.
В общем зачете лидерство сохранил РеалЕкатеринбург, но борьба в первой тройке обострилась до предела. Yas и Taivin наступают лидеру буквально на пятки. На чистое пятое место вышел ВВМ, в десятку вошел Алексей.
Полностью таблица выглядит так:
1. РеалЕкатеринбург - 256
2-3. Yas, Taivin - 255
4. lyavon - 249
5. ВВМ - 243
6. Зенден - 240
7. WhiteWolff - 238
8-9. lopatasamolet, SAMUELL - 235
10. Алексей - 232
11. ali - 231
12. Пьянь - 215
13. liverpool40 - 188
14. Strateg - 180
15. scouser17 - 176
16. evgenpesh - 144
17. TurculeC - 141
18. Джонни - 130
19. Хас - 82
20. Предсказатель - 74
21. tyler37 - 53
22. Михаил - 20
23. madmax1973 - 19
24-25. Димон, Yukon - 18
26. Иван - 17
27-28. Mathis, дайм - 15
29. VGA - 14
30-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, Богдан - 13
35. Fantastic - 12
36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
40-41. nik name, влад - 9
42. Betor - 8
43-46. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
47-48. boing330, никита - 6
49. Владимир Евгеньевич - 5
50-53. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
54. Ren4ik - 3
55. Илья - 2
56. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|23
|62
|2
|Манчестер Юнайтед
|22
|47
|3
|Ливерпуль
|23
|47
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
|34
|8
|Лестер Сити
|23
|31
|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
|24
|14
|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
|18
|Сток Сити
|22
|20
|19
|Вест Бромвич Альбион
|23
|19
|20
|Суонси Сити
|23
|17