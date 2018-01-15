Турнир прогнозов: итоги 29 тура

Завершился 29-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 18 человек.

Тур оказался крайне сложным для прогнозирования, никто из не сумел набрать даже 10 очков. Лучший результат показал Алексей, набравший 9 баллов. По 8 очков себе в актив записали Taivin, BBM, lyavon и Пьянь.

В общем зачете лидерство сохранил РеалЕкатеринбург, но борьба в первой тройке обострилась до предела. Yas и Taivin наступают лидеру буквально на пятки. На чистое пятое место вышел ВВМ, в десятку вошел Алексей.

Полностью таблица выглядит так:

1. РеалЕкатеринбург - 256

2-3. Yas, Taivin - 255

4. lyavon - 249

5. ВВМ - 243

6. Зенден - 240

7. WhiteWolff - 238

8-9. lopatasamolet, SAMUELL - 235

10. Алексей - 232

11. ali - 231

12. Пьянь - 215

13. liverpool40 - 188

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 82

20. Предсказатель - 74

21. tyler37 - 53

22. Михаил - 20

23. madmax1973 - 19

24-25. Димон, Yukon - 18

26. Иван - 17

27-28. Mathis, дайм - 15

29. VGA - 14

30-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, Богдан - 13

35. Fantastic - 12

36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

40-41. nik name, влад - 9

42. Betor - 8

43-46. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

47-48. boing330, никита - 6

49. Владимир Евгеньевич - 5

50-53. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

54. Ren4ik - 3

55. Илья - 2

56. dimabaev - 1

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