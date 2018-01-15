Турнир прогнозов: итоги 29 тура

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Турнир прогнозов: итоги 29 тура

Завершился 29-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 18 человек.

Тур оказался крайне сложным для прогнозирования, никто из не сумел набрать даже 10 очков. Лучший результат показал Алексей, набравший 9 баллов. По 8 очков себе в актив записали Taivin, BBM, lyavon и Пьянь.

В общем зачете лидерство сохранил РеалЕкатеринбург, но борьба в первой тройке обострилась до предела. Yas и Taivin наступают лидеру буквально на пятки. На чистое пятое место вышел ВВМ, в десятку вошел Алексей.

Полностью таблица выглядит так:

1. РеалЕкатеринбург - 256

2-3. Yas, Taivin - 255

4. lyavon - 249

5. ВВМ - 243

6. Зенден - 240

7. WhiteWolff - 238

8-9. lopatasamolet, SAMUELL - 235

10. Алексей - 232

11. ali - 231

12. Пьянь - 215

13. liverpool40 - 188

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 82

20. Предсказатель - 74

21. tyler37 - 53

22. Михаил - 20

23. madmax1973 - 19

24-25. Димон, Yukon - 18

26. Иван - 17

27-28. Mathis, дайм - 15

29. VGA - 14

30-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, Богдан - 13 

35. Fantastic  - 12

36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

40-41. nik name, влад - 9

42. Betor - 8

43-46. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

47-48. boing330, никита - 6

49. Владимир Евгеньевич - 5

50-53. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

54. Ren4ik - 3

55. Илья - 2

56. dimabaev - 1

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1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
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