Турнир прогнозов: итоги 30 тура

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Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Завершился 30-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 17 человек.

Лучше всех выступили ВВМ и lyavon, набравшие по 12 баллов. Также неплохие результаты показали Пьянь (11) и Алексей (10).

В общем зачете Taivin догнал РеалЕкатеринбург и во главе таблицы воцарилось двоевластие. Совсем рядом от лидеров находятся Yas и lyavon. Кроме того постепенно к вершине подбирается ВВМ.

Полностью таблица выглядит так:

1-2. РеалЕкатеринбург, Taivin - 264

3. Yas - 262

4. lyavon - 261

5. ВВМ - 255

6. Зенден - 249

7. WhiteWolff - 243

8-10. lopatasamolet, SAMUELL, Алексей - 242

11. ali - 231

12. Пьянь - 226

13. liverpool40 - 195

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 91

20. Предсказатель - 80

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 26

23. Yukon - 23

24. Михаил - 20

25. Димон - 18

26. Иван - 17

27-28. Mathis, дайм - 15

29. VGA - 14

30-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, Богдан - 13 

35. Fantastic  - 12

36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

40-41. nik name, влад - 9

42-43. Betor, Hovsik  - 8 

44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

48-49. boing330, никита - 6

50. Владимир Евгеньевич - 5

51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

55. Ren4ik - 3

56. Илья - 2

57. dimabaev - 1

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Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
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