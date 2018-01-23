Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Завершился 30-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 17 человек.

Лучше всех выступили ВВМ и lyavon, набравшие по 12 баллов. Также неплохие результаты показали Пьянь (11) и Алексей (10).

В общем зачете Taivin догнал РеалЕкатеринбург и во главе таблицы воцарилось двоевластие. Совсем рядом от лидеров находятся Yas и lyavon. Кроме того постепенно к вершине подбирается ВВМ.

Полностью таблица выглядит так:

1-2. РеалЕкатеринбург, Taivin - 264

3. Yas - 262

4. lyavon - 261

5. ВВМ - 255

6. Зенден - 249

7. WhiteWolff - 243

8-10. lopatasamolet, SAMUELL, Алексей - 242

11. ali - 231

12. Пьянь - 226

13. liverpool40 - 195

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 91

20. Предсказатель - 80

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 26

23. Yukon - 23

24. Михаил - 20

25. Димон - 18

26. Иван - 17

27-28. Mathis, дайм - 15

29. VGA - 14

30-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, Богдан - 13

35. Fantastic - 12

36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

40-41. nik name, влад - 9

42-43. Betor, Hovsik - 8

44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

48-49. boing330, никита - 6

50. Владимир Евгеньевич - 5

51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

55. Ren4ik - 3

56. Илья - 2

57. dimabaev - 1

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