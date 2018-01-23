Турнир прогнозов: итоги 30 тура
Завершился 30-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 17 человек.
Лучше всех выступили ВВМ и lyavon, набравшие по 12 баллов. Также неплохие результаты показали Пьянь (11) и Алексей (10).
В общем зачете Taivin догнал РеалЕкатеринбург и во главе таблицы воцарилось двоевластие. Совсем рядом от лидеров находятся Yas и lyavon. Кроме того постепенно к вершине подбирается ВВМ.
Полностью таблица выглядит так:
1-2. РеалЕкатеринбург, Taivin - 264
3. Yas - 262
4. lyavon - 261
5. ВВМ - 255
6. Зенден - 249
7. WhiteWolff - 243
8-10. lopatasamolet, SAMUELL, Алексей - 242
11. ali - 231
12. Пьянь - 226
13. liverpool40 - 195
14. Strateg - 180
15. scouser17 - 176
16. evgenpesh - 144
17. TurculeC - 141
18. Джонни - 130
19. Хас - 91
20. Предсказатель - 80
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 26
23. Yukon - 23
24. Михаил - 20
25. Димон - 18
26. Иван - 17
27-28. Mathis, дайм - 15
29. VGA - 14
30-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, Богдан - 13
35. Fantastic - 12
36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
40-41. nik name, влад - 9
42-43. Betor, Hovsik - 8
44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
48-49. boing330, никита - 6
50. Владимир Евгеньевич - 5
51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
55. Ren4ik - 3
56. Илья - 2
57. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20