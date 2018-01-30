Турнир прогнозов: итоги 31 тура

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Турнир прогнозов: итоги 31 тура

Завершился 30-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 15 человек.

Лучше всех выступили liverpool40 и WhiteWolff, набравшие по 11 баллов. Также неплохие результаты показали Зенден, ali и Пьянь (по 10).

В общем зачете Taivin вышел на чистое первое место. РеалЕкатеринбург занимает вторую позицию. В первую тройку ворвался lyavon.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 273

2. РеалЕкатеринбург - 271

3. lyavon - 269

4. Yas - 267

5. ВВМ - 264

6. Зенден - 259

7. WhiteWolff - 254

8. Алексей - 249

9. SAMUELL - 248

10. lopatasamolet - 247

11. ali - 241

12. Пьянь - 236

13. liverpool40 - 206

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 99

20. Предсказатель - 80

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20 

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13 

35. Fantastic  - 12

36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

40-41. nik name, влад - 9

42-43. Betor, Hovsik  - 8 

44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

48-49. boing330, никита - 6

50. Владимир Евгеньевич - 5

51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

55. Ren4ik - 3

56. Илья - 2

57. dimabaev - 1

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Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
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