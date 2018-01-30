Турнир прогнозов: итоги 31 тура

Завершился 30-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 15 человек.

Лучше всех выступили liverpool40 и WhiteWolff, набравшие по 11 баллов. Также неплохие результаты показали Зенден, ali и Пьянь (по 10).

В общем зачете Taivin вышел на чистое первое место. РеалЕкатеринбург занимает вторую позицию. В первую тройку ворвался lyavon.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 273

2. РеалЕкатеринбург - 271

3. lyavon - 269

4. Yas - 267

5. ВВМ - 264

6. Зенден - 259

7. WhiteWolff - 254

8. Алексей - 249

9. SAMUELL - 248

10. lopatasamolet - 247

11. ali - 241

12. Пьянь - 236

13. liverpool40 - 206

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 99

20. Предсказатель - 80

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

35. Fantastic - 12

36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

40-41. nik name, влад - 9

42-43. Betor, Hovsik - 8

44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

48-49. boing330, никита - 6

50. Владимир Евгеньевич - 5

51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

55. Ren4ik - 3

56. Илья - 2

57. dimabaev - 1

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