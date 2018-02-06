Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Завершился 32-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 11 человек.

Лучше всех выступил ali, показавший отличный результат в 16 очков. Также неплохо сыграли Пьянь (9) и Yas (8).

В общем зачете Taivin сохранил первую строчку, но lyavon и Yas приблизились к нему вплотную. Значительно улучшил свою позицию ali.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 277

2-3. lyavon, Yas - 275

4. РеалЕкатеринбург - 271

5. ВВМ - 269

6. Зенден - 262

7. WhiteWolff - 259

8. ali - 257

9. lopatasamolet - 253

10. SAMUELL - 252

11. Алексей - 249

12. Пьянь - 245

13. liverpool40 - 206

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 103

20. Предсказатель - 80

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

35. Fantastic - 12

36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

40-41. nik name, влад - 9

42-43. Betor, Hovsik - 8

44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

48-49. boing330, никита - 6

50. Владимир Евгеньевич - 5

51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

55. Ren4ik - 3

56. Илья - 2

57. dimabaev - 1

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