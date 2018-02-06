Турнир прогнозов: итоги 32 тура

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Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Завершился 32-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 11 человек.

Лучше всех выступил ali, показавший отличный результат в 16 очков. Также неплохо сыграли Пьянь (9) и Yas (8).

В общем зачете Taivin сохранил первую строчку, но lyavon и Yas приблизились к нему вплотную. Значительно улучшил свою позицию ali.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 277

2-3. lyavon, Yas - 275

4. РеалЕкатеринбург - 271

5. ВВМ - 269

6. Зенден - 262

7. WhiteWolff - 259

8. ali - 257

9. lopatasamolet - 253

10. SAMUELL - 252

11. Алексей - 249

12. Пьянь - 245

13. liverpool40 - 206

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 103

20. Предсказатель - 80

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20 

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13 

35. Fantastic  - 12

36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

40-41. nik name, влад - 9

42-43. Betor, Hovsik  - 8 

44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

48-49. boing330, никита - 6

50. Владимир Евгеньевич - 5

51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

55. Ren4ik - 3

56. Илья - 2

57. dimabaev - 1

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1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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