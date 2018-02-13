Турнир прогнозов: итоги 33 тура
Завершился 33-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 14 человек.
Лучший результат показал ali, набравший 14 очков. Также неплохо выступили Хас и liverpool40 (по 11 баллов).
В общем зачете Yas догнал Taivin и во главе таблицы воцарилось двоевластие. На пятки лидерам наступает lyavon. Недалеко от первой строчки находятся ВВМ и РеалЕкатеринбург.
Полностью таблица выглядит так:
1-2. Taivin, Yas - 285
3. lyavon - 284
4. ВВМ - 278
5. РеалЕкатеринбург - 277
6. ali - 271
7. Зенден - 270
8. WhiteWolff - 268
9. SAMUELL - 262
10. lopatasamolet - 260
11. Пьянь - 254
12. Алексей - 249
13. liverpool40 - 217
14. Strateg - 180
15. scouser17 - 176
16. evgenpesh - 144
17. TurculeC - 141
18. Джонни - 130
19. Хас - 114
20. Предсказатель - 88
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 35
23. Yukon - 23
24-25. Михаил, Богдан - 20
26. Димон - 18
27. Иван - 17
28-29. Mathis, дайм - 15
30. VGA - 14
31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13
35. Fantastic - 12
36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
40-41. nik name, влад - 9
42-43. Betor, Hovsik - 8
44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
48-49. boing330, никита - 6
50. Владимир Евгеньевич - 5
51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
55. Ren4ik - 3
56. Илья - 2
57. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20