Турнир прогнозов: итоги 33 тура

Завершился 33-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 14 человек.

Лучший результат показал ali, набравший 14 очков. Также неплохо выступили Хас и liverpool40 (по 11 баллов).

В общем зачете Yas догнал Taivin и во главе таблицы воцарилось двоевластие. На пятки лидерам наступает lyavon. Недалеко от первой строчки находятся ВВМ и РеалЕкатеринбург.

Полностью таблица выглядит так:

1-2. Taivin, Yas - 285

3. lyavon - 284

4. ВВМ - 278

5. РеалЕкатеринбург - 277

6. ali - 271

7. Зенден - 270

8. WhiteWolff - 268

9. SAMUELL - 262

10. lopatasamolet - 260

11. Пьянь - 254

12. Алексей - 249

13. liverpool40 - 217

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. evgenpesh - 144

17. TurculeC - 141

18. Джонни - 130

19. Хас - 114

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

35. Fantastic - 12

36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

40-41. nik name, влад - 9

42-43. Betor, Hovsik - 8

44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

48-49. boing330, никита - 6

50. Владимир Евгеньевич - 5

51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

55. Ren4ik - 3

56. Илья - 2

57. dimabaev - 1

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