Турнир прогнозов: итоги 34 тура

Завершился 34-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 14 человек.

Лучший результат показали lopatasamolet и Пьянь, набравшие по 10 очков. Неплохо выступили Taivin и Алексей (по 9).

В общем зачете Taivin вернулся на чистое первое место. Совсем рядом с ним Yas и lyavon, которые делят вторую-третью строчки.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 294

2-3. Yas, lyavon - 291

4. ВВМ - 282

5. РеалЕкатеринбург - 281

6. ali - 277

7. Зенден - 276

8. WhiteWolff - 275

9. lopatasamolet - 270

10. SAMUELL - 267

11. Пьянь - 264

12. Алексей - 258

13. liverpool40 - 223

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 145

17. evgenpesh - 144

18. Джонни - 130

19. Хас - 114

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

35. Fantastic - 12

36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

40-41. nik name, влад - 9

42-43. Betor, Hovsik - 8

44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

48-49. boing330, никита - 6

50. Владимир Евгеньевич - 5

51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

55. Ren4ik - 3

56. Илья - 2

57. dimabaev - 1

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