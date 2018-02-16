Турнир прогнозов: итоги 34 тура
Завершился 34-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 14 человек.
Лучший результат показали lopatasamolet и Пьянь, набравшие по 10 очков. Неплохо выступили Taivin и Алексей (по 9).
В общем зачете Taivin вернулся на чистое первое место. Совсем рядом с ним Yas и lyavon, которые делят вторую-третью строчки.
Полностью таблица выглядит так:
1. Taivin - 294
2-3. Yas, lyavon - 291
4. ВВМ - 282
5. РеалЕкатеринбург - 281
6. ali - 277
7. Зенден - 276
8. WhiteWolff - 275
9. lopatasamolet - 270
10. SAMUELL - 267
11. Пьянь - 264
12. Алексей - 258
13. liverpool40 - 223
14. Strateg - 180
15. scouser17 - 176
16. TurculeC - 145
17. evgenpesh - 144
18. Джонни - 130
19. Хас - 114
20. Предсказатель - 88
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 35
23. Yukon - 23
24-25. Михаил, Богдан - 20
26. Димон - 18
27. Иван - 17
28-29. Mathis, дайм - 15
30. VGA - 14
31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13
35. Fantastic - 12
36-39. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
40-41. nik name, влад - 9
42-43. Betor, Hovsik - 8
44-47. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
48-49. boing330, никита - 6
50. Владимир Евгеньевич - 5
51-54. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
55. Ren4ik - 3
56. Илья - 2
57. dimabaev - 1
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