Турнир прогнозов: итоги 35 тура

Завершился 35-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 15 человек. Тур оказался довольно простым для прогнозирования, поэтому многие участники показали хорошие результаты.

Отлично выступили Зенден, SAMUELL и lyavon, набравшие по 17 очков. На один балл меньше себе в актив записали ВВМ и Taivin.

В общем зачете Taivin сохранил лидерство, lyavon вышел на чистое второе место и совсем немного уступает лидеру. Третью строчку с небольшим отставанием занимает Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 310

2. lyavon - 308

3. Yas - 306

4. ВВМ - 298

5. РеалЕкатеринбург - 296

6. Зенден - 293

7. ali - 292

8. WhiteWolff - 287

9. lopatasamolet - 285

10. SAMUELL - 284

11. Пьянь - 277

12. Алексей - 269

13. liverpool40 - 238

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 145

17. evgenpesh - 144

18. Джонни - 130

19. Хас - 122

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

35-36. Fantastic, Hovsik - 12

37-40. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

41-42. nik name, влад - 9

43-44. Betor, Hovsik - 8

45-48. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

49-50. boing330, никита - 6

51. Владимир Евгеньевич - 5

52-55. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

56. Ren4ik - 3

57. Илья - 2

58. dimabaev - 1

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