Турнир прогнозов: итоги 35 тура

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Турнир прогнозов: итоги 35 тура

Завершился 35-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 15 человек. Тур оказался довольно простым для прогнозирования, поэтому многие участники показали хорошие результаты.

Отлично выступили Зенден, SAMUELL и lyavon, набравшие по 17 очков. На один балл меньше себе в актив записали ВВМ и Taivin.

В общем зачете Taivin сохранил лидерство, lyavon вышел на чистое второе место и совсем немного уступает лидеру. Третью строчку с небольшим отставанием занимает Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 310

2. lyavon - 308

3. Yas - 306

4. ВВМ - 298

5. РеалЕкатеринбург - 296

6. Зенден - 293

7. ali - 292

8. WhiteWolff - 287

9. lopatasamolet - 285

10. SAMUELL - 284

11. Пьянь - 277

12. Алексей - 269

13. liverpool40 - 238

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 145

17. evgenpesh - 144

18. Джонни - 130

19. Хас - 122

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20 

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13 

35-36. Fantastic, Hovsik - 12

37-40. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

41-42. nik name, влад - 9

43-44. Betor, Hovsik  - 8 

45-48. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

49-50. boing330, никита - 6

51. Владимир Евгеньевич - 5

52-55. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

56. Ren4ik - 3

57. Илья - 2

58. dimabaev - 1

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2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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