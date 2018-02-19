Турнир прогнозов: итоги 35 тура
Завершился 35-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и кубков. В нем приняли участие 15 человек. Тур оказался довольно простым для прогнозирования, поэтому многие участники показали хорошие результаты.
Отлично выступили Зенден, SAMUELL и lyavon, набравшие по 17 очков. На один балл меньше себе в актив записали ВВМ и Taivin.
В общем зачете Taivin сохранил лидерство, lyavon вышел на чистое второе место и совсем немного уступает лидеру. Третью строчку с небольшим отставанием занимает Yas.
Полностью таблица выглядит так:
1. Taivin - 310
2. lyavon - 308
3. Yas - 306
4. ВВМ - 298
5. РеалЕкатеринбург - 296
6. Зенден - 293
7. ali - 292
8. WhiteWolff - 287
9. lopatasamolet - 285
10. SAMUELL - 284
11. Пьянь - 277
12. Алексей - 269
13. liverpool40 - 238
14. Strateg - 180
15. scouser17 - 176
16. TurculeC - 145
17. evgenpesh - 144
18. Джонни - 130
19. Хас - 122
20. Предсказатель - 88
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 35
23. Yukon - 23
24-25. Михаил, Богдан - 20
26. Димон - 18
27. Иван - 17
28-29. Mathis, дайм - 15
30. VGA - 14
31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13
35-36. Fantastic, Hovsik - 12
37-40. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
41-42. nik name, влад - 9
43-44. Betor, Hovsik - 8
45-48. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
49-50. boing330, никита - 6
51. Владимир Евгеньевич - 5
52-55. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
56. Ren4ik - 3
57. Илья - 2
58. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20