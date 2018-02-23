Турнир прогнозов: итоги 36 тура

Завершился 36-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 15 человек.

Лучший результат показал Хас, набравший 12 очков. Также неплохо выступили SAMUELL (11), WhiteWolff, lyavon, Алексей, РеалЕкатеринбург, lopatasamolet и liverpool40 (по 10).

В общем зачете Taivin сохранил лидерство, но lyavon сократил отставание с ним до минимума. Также очень рядом с лидерами находится Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 319

2. lyavon - 318

3. Yas - 315

4. РеалЕкатеринбург - 306

5. ВВМ - 304

6-7. Зенден, WhiteWolff - 297

8-9. lopatasamolet, SAMUELL - 295

10. ali - 294

11. Пьянь - 284

12. Алексей - 279

13. liverpool40 - 248

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 154

17. evgenpesh - 144

18. Хас - 134

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

35-36. Fantastic, Hovsik - 12

37-40. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

41-42. nik name, влад - 9

43-44. Betor, Hovsik - 8

45-48. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

49-50. boing330, никита - 6

51. Владимир Евгеньевич - 5

52-55. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

56. Ren4ik - 3

57. Илья - 2

58. dimabaev - 1

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