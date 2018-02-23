Турнир прогнозов: итоги 36 тура

Теги турнир прогнозов

Турнир прогнозов: итоги 36 тура

Завершился 36-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 15 человек.

Лучший результат показал Хас, набравший 12 очков. Также неплохо выступили SAMUELL (11), WhiteWolff, lyavon, Алексей, РеалЕкатеринбург, lopatasamolet и liverpool40 (по 10).

В общем зачете Taivin сохранил лидерство, но lyavon сократил отставание с ним до минимума. Также очень рядом с лидерами находится Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 319

2. lyavon - 318

3. Yas - 315

4. РеалЕкатеринбург - 306

5. ВВМ - 304

6-7. Зенден, WhiteWolff - 297

8-9. lopatasamolet, SAMUELL - 295

10. ali - 294

11. Пьянь - 284

12. Алексей - 279

13. liverpool40 - 248

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 154

17. evgenpesh - 144

18. Хас - 134

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20 

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13 

35-36. Fantastic, Hovsik - 12

37-40. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

41-42. nik name, влад - 9

43-44. Betor, Hovsik  - 8 

45-48. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

49-50. boing330, никита - 6

51. Владимир Евгеньевич - 5

52-55. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

56. Ren4ik - 3

57. Илья - 2

58. dimabaev - 1

Не пропустите: Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала. | http://soccernews.ru

комментарии
2221

как участвовать

Ответить
Strateg

Давать прогнозы в анонсах Турнира Прогнозов

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов