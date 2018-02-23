Турнир прогнозов: итоги 36 тура
Завершился 36-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 15 человек.
Лучший результат показал Хас, набравший 12 очков. Также неплохо выступили SAMUELL (11), WhiteWolff, lyavon, Алексей, РеалЕкатеринбург, lopatasamolet и liverpool40 (по 10).
В общем зачете Taivin сохранил лидерство, но lyavon сократил отставание с ним до минимума. Также очень рядом с лидерами находится Yas.
Полностью таблица выглядит так:
1. Taivin - 319
2. lyavon - 318
3. Yas - 315
4. РеалЕкатеринбург - 306
5. ВВМ - 304
6-7. Зенден, WhiteWolff - 297
8-9. lopatasamolet, SAMUELL - 295
10. ali - 294
11. Пьянь - 284
12. Алексей - 279
13. liverpool40 - 248
14. Strateg - 180
15. scouser17 - 176
16. TurculeC - 154
17. evgenpesh - 144
18. Хас - 134
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 88
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 35
23. Yukon - 23
24-25. Михаил, Богдан - 20
26. Димон - 18
27. Иван - 17
28-29. Mathis, дайм - 15
30. VGA - 14
31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13
35-36. Fantastic, Hovsik - 12
37-40. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
41-42. nik name, влад - 9
43-44. Betor, Hovsik - 8
45-48. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
49-50. boing330, никита - 6
51. Владимир Евгеньевич - 5
52-55. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
56. Ren4ik - 3
57. Илья - 2
58. dimabaev - 1
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