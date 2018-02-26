Турнир прогнозов: итоги 37 тура

Завершился 37-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 14 человек.

Лучший результат показал SAMUELL, набравший 12 очков. Также хорошо выступили Taivin, Yas и ali (по 11).

В общем зачете продолжает лидировать Taivin, сумевший увеличить отрыв от идущего вторым lyavon. Yas по-прежнему третий.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 330

2. lyavon - 327

3. Yas - 326

4. РеалЕкатеринбург - 314

5. ВВМ - 311

6. SAMUELL - 307

7. Зенден - 305

8. ali - 305

9. WhiteWolff - 304

10. lopatasamolet - 302

11. Пьянь - 292

12. Алексей - 288

13. liverpool40 - 258

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 154

17-18. evgenpesh, Хас - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

35-36. Fantastic, Hovsik - 12

37-40. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

41-42. nik name, влад - 9

43-44. Betor, Hovsik - 8

45-48. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

49-50. boing330, никита - 6

51. Владимир Евгеньевич - 5

52-55. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

56. Ren4ik - 3

57. Илья - 2

58. dimabaev - 1

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