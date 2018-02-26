Турнир прогнозов: итоги 37 тура

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Турнир прогнозов: итоги 37 тура

Завершился 37-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 14 человек.

Лучший результат показал SAMUELL, набравший 12 очков. Также хорошо выступили TaivinYas и ali (по 11).

В общем зачете продолжает лидировать Taivin, сумевший увеличить отрыв от идущего вторым lyavon. Yas по-прежнему третий.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 330

2. lyavon - 327

3. Yas - 326

4. РеалЕкатеринбург - 314

5. ВВМ - 311

6. SAMUELL - 307

7. Зенден - 305

8. ali - 305

9. WhiteWolff - 304

10. lopatasamolet - 302

11. Пьянь - 292

12. Алексей - 288

13. liverpool40 - 258

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 154

17-18. evgenpesh, Хас - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20 

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-29. Mathis, дайм - 15

30. VGA - 14

31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13 

35-36. Fantastic, Hovsik - 12

37-40. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

41-42. nik name, влад - 9

43-44. Betor, Hovsik  - 8 

45-48. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

49-50. boing330, никита - 6

51. Владимир Евгеньевич - 5

52-55. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

56. Ren4ik - 3

57. Илья - 2

58. dimabaev - 1

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Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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