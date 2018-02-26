Турнир прогнозов: итоги 37 тура
Завершился 37-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 14 человек.
Лучший результат показал SAMUELL, набравший 12 очков. Также хорошо выступили Taivin, Yas и ali (по 11).
В общем зачете продолжает лидировать Taivin, сумевший увеличить отрыв от идущего вторым lyavon. Yas по-прежнему третий.
Полностью таблица выглядит так:
1. Taivin - 330
2. lyavon - 327
3. Yas - 326
4. РеалЕкатеринбург - 314
5. ВВМ - 311
6. SAMUELL - 307
7. Зенден - 305
8. ali - 305
9. WhiteWolff - 304
10. lopatasamolet - 302
11. Пьянь - 292
12. Алексей - 288
13. liverpool40 - 258
14. Strateg - 180
15. scouser17 - 176
16. TurculeC - 154
17-18. evgenpesh, Хас - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 88
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 35
23. Yukon - 23
24-25. Михаил, Богдан - 20
26. Димон - 18
27. Иван - 17
28-29. Mathis, дайм - 15
30. VGA - 14
31-34. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13
35-36. Fantastic, Hovsik - 12
37-40. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
41-42. nik name, влад - 9
43-44. Betor, Hovsik - 8
45-48. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
49-50. boing330, никита - 6
51. Владимир Евгеньевич - 5
52-55. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
56. Ren4ik - 3
57. Илья - 2
58. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
|28
|55
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|28
|20