Турнир прогнозов: итоги 38 тура

Завершился 38-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 14 человек.

Лучший результат новичок турнира Болат, набравший 15 очков. Также хорошо выступил lyavon (14).

В общем зачете Taivin сохранил лидерство, но lyavon сократил отставание от него до минимума. Довольно ощутимо отстает от лидеров Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 342

2. lyavon - 341

3. Yas - 333

4-5. РеалЕкатеринбург, ВВМ - 322

6-7. SAMUELL, Зенден - 316

8. WhiteWolff - 315

9. ali - 311

10. lopatasamolet - 308

11. Пьянь - 301

12. Алексей - 299

13. liverpool40 - 266

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 154

17-18. evgenpesh, Хас - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-30. Mathis, дайм, Болат - 15

31. VGA - 14

32-35. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

36-37. Fantastic, Hovsik - 12

38-41. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

42-43. nik name, влад - 9

44-45. Betor, Hovsik - 8

46-49. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

50-51. boing330, никита - 6

52. Владимир Евгеньевич - 5

53-56. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

57. Ren4ik - 3

58. Илья - 2

59. dimabaev - 1

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