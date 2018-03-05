Турнир прогнозов: итоги 38 тура

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Турнир прогнозов: итоги 38 тура

Завершился 38-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 14 человек.

Лучший результат новичок турнира Болат, набравший 15 очков. Также хорошо выступил lyavon (14).

В общем зачете Taivin сохранил лидерство, но lyavon сократил отставание от него до минимума. Довольно ощутимо отстает от лидеров Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 342

2. lyavon - 341

3. Yas - 333

4-5. РеалЕкатеринбург, ВВМ - 322

6-7. SAMUELL, Зенден - 316

8. WhiteWolff - 315

9. ali - 311

10. lopatasamolet - 308

11. Пьянь - 301

12. Алексей - 299

13. liverpool40 - 266

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 154

17-18. evgenpesh, Хас - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20 

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-30. Mathis, дайм, Болат - 15

31. VGA - 14

32-35. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13 

36-37. Fantastic, Hovsik - 12

38-41. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

42-43. nik name, влад - 9

44-45. Betor, Hovsik  - 8 

46-49. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

50-51. boing330, никита - 6

52. Владимир Евгеньевич - 5

53-56. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

57. Ren4ik - 3

58. Илья - 2

59. dimabaev - 1

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Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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