Турнир прогнозов: итоги 39 тура
Завершился 39-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 17 человек.
Лучший результат показал lyavon, набравший 9 очков. Также хорошо выступили TurculeC и Yas (по 8).
В общем зачете lyavon вышел на первое место, обойдя Taivin. Yas остался на третьей позиции, ВВМ поднялся на четвертое место.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 350
2. Taivin - 346
3. Yas - 341
4. ВВМ - 325
5. РеалЕкатеринбург - 323
6-7. Зенден, WhiteWolff - 320
8. SAMUELL - 317
9. ali - 316
10. lopatasamolet - 310
11. Пьянь - 308
12. Алексей - 302
13. liverpool40 - 266
14. Strateg - 180
15. scouser17 - 176
16. TurculeC - 162
17. Хас - 147
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 88
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 35
23. Yukon - 23
24-25. Михаил, Богдан - 20
26. Димон - 18
27. Иван - 17
28-30. Mathis, дайм, Болат - 15
31. VGA - 14
32-35. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13
36-37. Fantastic, Hovsik - 12
38-41. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
42-43. nik name, влад - 9
44-45. Betor, Hovsik - 8
46-49. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
50-51. boing330, никита - 6
52-54. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас - 5
55-59. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, Cum Deo - 4
60. Ren4ik - 3
61. Илья - 2
62. dimabaev - 1
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