Турнир прогнозов: итоги 39 тура

Завершился 39-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 17 человек.

Лучший результат показал lyavon, набравший 9 очков. Также хорошо выступили TurculeC и Yas (по 8).

В общем зачете lyavon вышел на первое место, обойдя Taivin. Yas остался на третьей позиции, ВВМ поднялся на четвертое место.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 350

2. Taivin - 346

3. Yas - 341

4. ВВМ - 325

5. РеалЕкатеринбург - 323

6-7. Зенден, WhiteWolff - 320

8. SAMUELL - 317

9. ali - 316

10. lopatasamolet - 310

11. Пьянь - 308

12. Алексей - 302

13. liverpool40 - 266

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 162

17. Хас - 147

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 88

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-30. Mathis, дайм, Болат - 15

31. VGA - 14

32-35. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

36-37. Fantastic, Hovsik - 12

38-41. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

42-43. nik name, влад - 9

44-45. Betor, Hovsik - 8

46-49. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

50-51. boing330, никита - 6

52-54. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас - 5

55-59. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, Cum Deo - 4

60. Ren4ik - 3

61. Илья - 2

62. dimabaev - 1

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