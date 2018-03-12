Турнир прогнозов: итоги 40 тура

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Турнир прогнозов: итоги 40 тура

Завершился 40-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 16 человек.

Лучше всех выступили ВВМ и lyavon, набравшие по 13 очков. 

В общем зачете lyavon увеличил отрыв от Taivin. Yas и ВВМ занимают третью и четвертую позиции.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 363

2. Taivin - 356

3. Yas - 347

4. ВВМ - 338

5-6. Зенден, WhiteWolff - 328

7. SAMUELL - 325

8. РеалЕкатеринбург - 323

9. ali - 321

10. lopatasamolet - 318

11. Пьянь - 315

12. Алексей - 309

13. liverpool40 - 266

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 162

17. Хас - 154

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 96

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20 

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-30. Mathis, дайм, Болат - 15

31. VGA - 14

32-35. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13 

36-37. Fantastic, Hovsik - 12

38-41. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

42-44. nik name, влад, алекс 050608 - 9

45-46. Betor, Hovsik  - 8 

47-50. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

51-53. boing330, никита, Cum Deo - 6

54-57. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED - 5

58-61. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо

62. Ren4ik - 3

63. Илья - 2

64. dimabaev - 1

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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