Турнир прогнозов: итоги 40 тура
Завершился 40-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 16 человек.
Лучше всех выступили ВВМ и lyavon, набравшие по 13 очков.
В общем зачете lyavon увеличил отрыв от Taivin. Yas и ВВМ занимают третью и четвертую позиции.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 363
2. Taivin - 356
3. Yas - 347
4. ВВМ - 338
5-6. Зенден, WhiteWolff - 328
7. SAMUELL - 325
8. РеалЕкатеринбург - 323
9. ali - 321
10. lopatasamolet - 318
11. Пьянь - 315
12. Алексей - 309
13. liverpool40 - 266
14. Strateg - 180
15. scouser17 - 176
16. TurculeC - 162
17. Хас - 154
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 96
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 35
23. Yukon - 23
24-25. Михаил, Богдан - 20
26. Димон - 18
27. Иван - 17
28-30. Mathis, дайм, Болат - 15
31. VGA - 14
32-35. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13
36-37. Fantastic, Hovsik - 12
38-41. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
42-44. nik name, влад, алекс 050608 - 9
45-46. Betor, Hovsik - 8
47-50. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
51-53. boing330, никита, Cum Deo - 6
54-57. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED - 5
58-61. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо
62. Ren4ik - 3
63. Илья - 2
64. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|30
|60
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20