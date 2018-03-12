Турнир прогнозов: итоги 40 тура

Завершился 40-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 16 человек.

Лучше всех выступили ВВМ и lyavon, набравшие по 13 очков.

В общем зачете lyavon увеличил отрыв от Taivin. Yas и ВВМ занимают третью и четвертую позиции.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 363

2. Taivin - 356

3. Yas - 347

4. ВВМ - 338

5-6. Зенден, WhiteWolff - 328

7. SAMUELL - 325

8. РеалЕкатеринбург - 323

9. ali - 321

10. lopatasamolet - 318

11. Пьянь - 315

12. Алексей - 309

13. liverpool40 - 266

14. Strateg - 180

15. scouser17 - 176

16. TurculeC - 162

17. Хас - 154

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 96

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Димон - 18

27. Иван - 17

28-30. Mathis, дайм, Болат - 15

31. VGA - 14

32-35. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

36-37. Fantastic, Hovsik - 12

38-41. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

42-44. nik name, влад, алекс 050608 - 9

45-46. Betor, Hovsik - 8

47-50. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

51-53. boing330, никита, Cum Deo - 6

54-57. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED - 5

58-61. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо

62. Ren4ik - 3

63. Илья - 2

64. dimabaev - 1

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