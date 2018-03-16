Турнир прогнозов: итоги 41 тура
Завершился 41-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков и национальных чемпионатов. В нем приняли участие 16 человек.
Лучше всех выступил lyavon, набравший 16 очков. Также неплохие результаты показали TurculeC (14) и Cum Deo (13).
В общем зачете lyavon ушел в огромный отрыв от ближайшего преследователя. В первой тройке по-прежнему находятся Taivin и Yas.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 379
2. Taivin - 362
3. Yas - 356
4. ВВМ - 348
5-6. Зенден, WhiteWolff - 339
7. SAMUELL - 335
8-9. РеалЕкатеринбург, ali - 330
10. lopatasamolet - 329
11. Пьянь - 324
12. Алексей - 310
13. liverpool40 - 266
14. Strateg - 180
15-16. scouser17, TurculeC - 176
17. Хас - 161
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 96
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 35
23. Yukon - 23
24-25. Михаил, Богдан - 20
26. Cum Deo - 19
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-36. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13
37-38. Fantastic, Hovsik - 12
39-42. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
43-45. nik name, влад, алекс 050608 - 9
46-47. Betor, Hovsik - 8
48-51. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
52-53. boing330, никита - 6
54-58. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5
59-62. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо
63. Ren4ik - 3
64. Илья - 2
65. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|74
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|28
|53
|5
|Интер Милан
|27
|52
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|27
|44
|8
|Аталанта
|27
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|27
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|26
|15
|Кьево
|27
|25
|16
|Кротоне
|27
|24
|17
|Сассуоло
|27
|24
|18
|СПАЛ
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10