Турнир прогнозов: итоги 41 тура

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Турнир прогнозов: итоги 41 тура

Завершился 41-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков и национальных чемпионатов. В нем приняли участие 16 человек.

Лучше всех выступил lyavon, набравший 16 очков. Также неплохие результаты показали TurculeC (14) и Cum Deo (13).

В общем зачете lyavon ушел в огромный отрыв от ближайшего преследователя. В первой тройке по-прежнему находятся Taivin и Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 379

2. Taivin - 362

3. Yas - 356

4. ВВМ - 348

5-6. Зенден, WhiteWolff - 339

7. SAMUELL - 335

8-9. РеалЕкатеринбург, ali - 330

10. lopatasamolet - 329

11. Пьянь - 324

12. Алексей - 310

13. liverpool40 - 266

14. Strateg - 180

15-16. scouser17, TurculeC - 176

17. Хас - 161

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 96

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20 

26. Cum Deo - 19

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-36. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13 

37-38. Fantastic, Hovsik - 12

39-42. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

43-45. nik name, влад, алекс 050608 - 9

46-47. Betor, Hovsik  - 8 

48-51. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

52-53. boing330, никита - 6

54-58. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

59-62. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо

63. Ren4ik - 3

64. Илья - 2

65. dimabaev - 1

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Команда М О
1 Ювентус 28 74
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Лацио 28 53
5 Интер Милан 27 52
6 Милан 27 47
7 Сампдория 27 44
8 Аталанта 27 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 27 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Кальяри 27 26
15 Кьево 27 25
16 Кротоне 27 24
17 Сассуоло 27 24
18 СПАЛ 28 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
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