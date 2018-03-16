Турнир прогнозов: итоги 41 тура

Завершился 41-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков и национальных чемпионатов. В нем приняли участие 16 человек.

Лучше всех выступил lyavon, набравший 16 очков. Также неплохие результаты показали TurculeC (14) и Cum Deo (13).

В общем зачете lyavon ушел в огромный отрыв от ближайшего преследователя. В первой тройке по-прежнему находятся Taivin и Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 379

2. Taivin - 362

3. Yas - 356

4. ВВМ - 348

5-6. Зенден, WhiteWolff - 339

7. SAMUELL - 335

8-9. РеалЕкатеринбург, ali - 330

10. lopatasamolet - 329

11. Пьянь - 324

12. Алексей - 310

13. liverpool40 - 266

14. Strateg - 180

15-16. scouser17, TurculeC - 176

17. Хас - 161

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 96

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Yukon - 23

24-25. Михаил, Богдан - 20

26. Cum Deo - 19

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-36. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

37-38. Fantastic, Hovsik - 12

39-42. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

43-45. nik name, влад, алекс 050608 - 9

46-47. Betor, Hovsik - 8

48-51. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

52-53. boing330, никита - 6

54-58. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

59-62. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо

63. Ren4ik - 3

64. Илья - 2

65. dimabaev - 1

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