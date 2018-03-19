Турнир прогнозов: итоги 42 тура
Завершился 42-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.
Лучше всех выступил ВВМ, набравший 14 очков. Также хороший результат показал Yas - 12 баллов.
В общем зачете lyavon, продолжает лидировать с большим отрывом. Впрочем Taivin и Yas смогли немного сократить от него отставание.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 387
2. Taivin - 372
3. Yas - 368
4. ВВМ - 362
5-6. Зенден, WhiteWolff - 348
7. SAMUELL - 344
8. РеалЕкатеринбург - 340
9. lopatasamolet - 339
10. Пьянь - 332
11. ali - 330
12. Алексей - 320
13. liverpool40 - 266
14. TurculeC - 186
15. Strateg - 180
16. scouser17 - 176
17. Хас - 172
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 104
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 35
23. Cum Deo - 28
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-36. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13
37-38. Fantastic, Hovsik - 12
39-42. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
43-45. nik name, влад, алекс 050608 - 9
46-47. Betor, Hovsik - 8
48-51. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
52-53. boing330, никита - 6
54-58. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5
59-62. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо
63. Ren4ik - 3
64. Илья - 2
65. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20