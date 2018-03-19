Турнир прогнозов: итоги 42 тура

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Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Завершился 42-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.

Лучше всех выступил ВВМ, набравший 14 очков. Также хороший результат показал Yas - 12 баллов.

В общем зачете lyavon, продолжает лидировать с большим отрывом. Впрочем Taivin и Yas смогли немного сократить от него отставание.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 387

2. Taivin - 372

3. Yas - 368

4. ВВМ - 362

5-6. Зенден, WhiteWolff - 348

7. SAMUELL - 344

8. РеалЕкатеринбург - 340

9. lopatasamolet - 339

10. Пьянь - 332

11. ali - 330

12. Алексей - 320

13. liverpool40 - 266

14. TurculeC - 186

15. Strateg - 180

16. scouser17 - 176

17. Хас - 172

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Cum Deo - 28

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20 

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-36. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13 

37-38. Fantastic, Hovsik - 12

39-42. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

43-45. nik name, влад, алекс 050608 - 9

46-47. Betor, Hovsik  - 8 

48-51. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

52-53. boing330, никита - 6

54-58. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

59-62. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо

63. Ren4ik - 3

64. Илья - 2

65. dimabaev - 1

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Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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