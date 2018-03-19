Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Завершился 42-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.

Лучше всех выступил ВВМ, набравший 14 очков. Также хороший результат показал Yas - 12 баллов.

В общем зачете lyavon, продолжает лидировать с большим отрывом. Впрочем Taivin и Yas смогли немного сократить от него отставание.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 387

2. Taivin - 372

3. Yas - 368

4. ВВМ - 362

5-6. Зенден, WhiteWolff - 348

7. SAMUELL - 344

8. РеалЕкатеринбург - 340

9. lopatasamolet - 339

10. Пьянь - 332

11. ali - 330

12. Алексей - 320

13. liverpool40 - 266

14. TurculeC - 186

15. Strateg - 180

16. scouser17 - 176

17. Хас - 172

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Cum Deo - 28

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-36. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973 - 13

37-38. Fantastic, Hovsik - 12

39-42. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

43-45. nik name, влад, алекс 050608 - 9

46-47. Betor, Hovsik - 8

48-51. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

52-53. boing330, никита - 6

54-58. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

59-62. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо

63. Ren4ik - 3

64. Илья - 2

65. dimabaev - 1

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