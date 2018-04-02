Турнир прогнозов: итоги 43 тура
Завершился 43-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 13 человек.
Лучше всех выступили lopatasamolet (16 очков), Зенден (15), ВВМ и али (по 13).
В общем зачете продолжает лидировать lyavon, которого преследуют Taivin и Yas.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 395
2. Taivin - 382
3. Yas - 380
4. ВВМ - 375
5. Зенден - 363
6. WhiteWolff - 359
7. SAMUELL - 356
8. lopatasamolet - 355
9. РеалЕкатеринбург - 349
10. Пьянь - 343
11. Алексей - 331
12. ali - 330
13. liverpool40 - 266
14. TurculeC - 186
15. Strateg - 180
16-17. scouser17, Хас - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 104
21. tyler37 - 53
22. madmax1973 - 35
23. Cum Deo - 28
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-39. Fantastic, Hovsik - 12
40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9
47-48. Betor, Hovsik - 8
49-52. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
53-54. boing330, никита - 6
55-59. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5
60-63. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
64. Ren4ik - 3
65. Илья - 2
66. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|32
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20