Турнир прогнозов: итоги 43 тура

Завершился 43-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 13 человек.

Лучше всех выступили lopatasamolet (16 очков), Зенден (15), ВВМ и али (по 13).

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, которого преследуют Taivin и Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 395

2. Taivin - 382

3. Yas - 380

4. ВВМ - 375

5. Зенден - 363

6. WhiteWolff - 359

7. SAMUELL - 356

8. lopatasamolet - 355

9. РеалЕкатеринбург - 349

10. Пьянь - 343

11. Алексей - 331

12. ali - 330

13. liverpool40 - 266

14. TurculeC - 186

15. Strateg - 180

16-17. scouser17, Хас - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Cum Deo - 28

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-48. Betor, Hovsik - 8

49-52. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

53-54. boing330, никита - 6

55-59. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

60-63. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

64. Ren4ik - 3

65. Илья - 2

66. dimabaev - 1

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