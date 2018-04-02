Турнир прогнозов: итоги 43 тура

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Турнир прогнозов: итоги 43 тура

Завершился 43-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 13 человек.

Лучше всех выступили lopatasamolet (16 очков), Зенден (15), ВВМ и али (по 13).

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, которого преследуют Taivin и Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 395

2. Taivin - 382

3. Yas - 380

4. ВВМ - 375

5. Зенден - 363

6. WhiteWolff - 359

7. SAMUELL - 356

8. lopatasamolet - 355

9. РеалЕкатеринбург - 349

10. Пьянь - 343

11. Алексей - 331

12. ali - 330

13. liverpool40 - 266

14. TurculeC - 186

15. Strateg - 180

16-17. scouser17, Хас - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. tyler37 - 53

22. madmax1973 - 35

23. Cum Deo - 28

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20 

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13 

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-48. Betor, Hovsik  - 8 

49-52. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

53-54. boing330, никита - 6

55-59. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

60-63. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

64. Ren4ik - 3

65. Илья - 2

66. dimabaev - 1

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Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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