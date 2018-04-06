Турнир прогнозов: итоги 44 тура

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Турнир прогнозов: итоги 44 тура

Завершился 44-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и еврокубков. В нем приняли участие 15 человек.

Лучший результат показал Зенден, набравший 16 очков. Также хорошо выступили Yas (14), а также WhiteWolff, ali и Taivin (по 13).

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, но Taivin и Yas постепенно сокращают отставание от него.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 406

2. Taivin - 395

3. Yas - 394

4. ВВМ - 387

5. Зенден - 379

6. WhiteWolff - 372

7. lopatasamolet - 366

8. SAMUELL - 364

9. РеалЕкатеринбург - 360

10. Пьянь - 355

11. ali - 343

12. Алексей - 342

13. liverpool40 - 266

14. TurculeC - 186

15. Strateg - 180

16. Хас - 187

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. tyler37 - 53

22. Cum Deo - 37

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20 

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13 

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-48. Betor, Hovsik  - 8 

49-52. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

53-55. boing330, никита, Фанат РМ - 6

56-60. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

61-64. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

65. Ren4ik - 3

66. Илья - 2

67. dimabaev - 1

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1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 30 59
5 Лацио 30 57
6 Милан 30 51
7 Сампдория 30 47
8 Аталанта 30 47
9 Фиорентина 30 47
10 Торино 30 42
11 Болонья 30 35
12 Дженоа 30 34
13 Удинезе 30 33
14 Кьево 30 29
15 Кальяри 30 29
16 Сассуоло 30 29
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 30 24
19 Хеллас Верона 30 22
20 Беневенто 30 13
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