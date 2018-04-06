Турнир прогнозов: итоги 44 тура
Завершился 44-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и еврокубков. В нем приняли участие 15 человек.
Лучший результат показал Зенден, набравший 16 очков. Также хорошо выступили Yas (14), а также WhiteWolff, ali и Taivin (по 13).
В общем зачете продолжает лидировать lyavon, но Taivin и Yas постепенно сокращают отставание от него.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 406
2. Taivin - 395
3. Yas - 394
4. ВВМ - 387
5. Зенден - 379
6. WhiteWolff - 372
7. lopatasamolet - 366
8. SAMUELL - 364
9. РеалЕкатеринбург - 360
10. Пьянь - 355
11. ali - 343
12. Алексей - 342
13. liverpool40 - 266
14. TurculeC - 186
15. Strateg - 180
16. Хас - 187
17. scouser17 - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 104
21. tyler37 - 53
22. Cum Deo - 37
23. madmax1973 - 35
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-39. Fantastic, Hovsik - 12
40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9
47-48. Betor, Hovsik - 8
49-52. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
53-55. boing330, никита, Фанат РМ - 6
56-60. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5
61-64. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
65. Ren4ik - 3
66. Илья - 2
67. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|78
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|30
|60
|4
|Интер Милан
|30
|59
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|30
|51
|7
|Сампдория
|30
|47
|8
|Аталанта
|30
|47
|9
|Фиорентина
|30
|47
|10
|Торино
|30
|42
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|34
|13
|Удинезе
|30
|33
|14
|Кьево
|30
|29
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Сассуоло
|30
|29
|17
|СПАЛ
|30
|26
|18
|Кротоне
|30
|24
|19
|Хеллас Верона
|30
|22
|20
|Беневенто
|30
|13