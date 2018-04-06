Турнир прогнозов: итоги 44 тура

Завершился 44-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов и еврокубков. В нем приняли участие 15 человек.

Лучший результат показал Зенден, набравший 16 очков. Также хорошо выступили Yas (14), а также WhiteWolff, ali и Taivin (по 13).

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, но Taivin и Yas постепенно сокращают отставание от него.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 406

2. Taivin - 395

3. Yas - 394

4. ВВМ - 387

5. Зенден - 379

6. WhiteWolff - 372

7. lopatasamolet - 366

8. SAMUELL - 364

9. РеалЕкатеринбург - 360

10. Пьянь - 355

11. ali - 343

12. Алексей - 342

13. liverpool40 - 266

14. TurculeC - 186

15. Strateg - 180

16. Хас - 187

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. tyler37 - 53

22. Cum Deo - 37

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-48. Betor, Hovsik - 8

49-52. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

53-55. boing330, никита, Фанат РМ - 6

56-60. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

61-64. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

65. Ren4ik - 3

66. Илья - 2

67. dimabaev - 1

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