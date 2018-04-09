Турнир прогнозов: итоги 45 тура
Завершился 45-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 13 человек.
Тур оказался сложным для прогнозирования. Единственным, кто преодолел отметку в 10 очков стал SAMUELL - 12.
В общем зачете продолжает с отрывом лидировать lyavon. Его продолжают преследовать Taivin и Yas.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 412
2. Taivin - 401
3. Yas - 400
4. ВВМ - 395
5. Зенден - 388
6. WhiteWolff - 380
7. lopatasamolet - 370
8. SAMUELL - 372
9. РеалЕкатеринбург - 365
10. Пьянь - 360
11. ali - 348
12. Алексей - 347
13. liverpool40 - 266
14. Хас - 187
15. TurculeC - 186
16. Strateg - 180
17. scouser17 - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 104
21. tyler37 - 53
22. Cum Deo - 43
23. madmax1973 - 35
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-39. Fantastic, Hovsik - 12
40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9
47-48. Betor, Hovsik - 8
49-52. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
53-55. boing330, никита, Фанат РМ - 6
56-60. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5
61-64. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
65. Ren4ik - 3
66. Илья - 2
67. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21