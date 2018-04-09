Турнир прогнозов: итоги 45 тура

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Турнир прогнозов: итоги 45 тура

Завершился 45-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 13 человек.

Тур оказался сложным для прогнозирования. Единственным, кто преодолел отметку в 10 очков стал SAMUELL - 12.

В общем зачете продолжает с отрывом лидировать lyavon. Его продолжают преследовать Taivin и Yas

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 412

2. Taivin - 401

3. Yas - 400

4. ВВМ - 395

5. Зенден - 388

6. WhiteWolff - 380

7. lopatasamolet - 370

8. SAMUELL - 372

9. РеалЕкатеринбург - 365

10. Пьянь - 360

11. ali - 348

12. Алексей - 347

13. liverpool40 - 266

14. Хас - 187

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. tyler37 - 53

22. Cum Deo - 43

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20 

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13 

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-48. Betor, Hovsik  - 8 

49-52. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

53-55. boing330, никита, Фанат РМ - 6

56-60. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

61-64. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

65. Ren4ik - 3

66. Илья - 2

67. dimabaev - 1

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комментарии
SAMUELL

почему у меня больше очков,чем у lopatasamolet,но я иду после него?

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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