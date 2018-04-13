Турнир прогнозов: итоги 46 тура

Завершился 46-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 12 человек.

Тур оказался невероятно непредсказуемым и самым сложным за всю историю турнира прогнозов! Лучший результат показал Taivin, набравший всего 4(!!!) очка. Чуть хуже выступил WhiteWolff - 3.

На общий зачет этот тур практически не оказал никакого внимания. lyavon продолжает лидировать, но Taivin и Yas сумели немного отыграть от него отставание.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 412

2. Taivin - 405

3. Yas - 402

4. ВВМ - 396

5. Зенден - 390

6. WhiteWolff - 383

7. SAMUELL - 373

8. lopatasamolet - 371

9. РеалЕкатеринбург - 366

10. Пьянь - 361

11. ali - 348

12. Алексей - 347

13. liverpool40 - 266

14. Хас - 187

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. tyler37 - 53

22. Cum Deo - 44

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-48. Betor, Hovsik - 8

49-52. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

53-55. boing330, никита, Фанат РМ - 6

56-60. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

61-64. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

65. Ren4ik - 3

66. Илья - 2

67. dimabaev - 1

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