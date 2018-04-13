Турнир прогнозов: итоги 46 тура
Завершился 46-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 12 человек.
Тур оказался невероятно непредсказуемым и самым сложным за всю историю турнира прогнозов! Лучший результат показал Taivin, набравший всего 4(!!!) очка. Чуть хуже выступил WhiteWolff - 3.
На общий зачет этот тур практически не оказал никакого внимания. lyavon продолжает лидировать, но Taivin и Yas сумели немного отыграть от него отставание.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 412
2. Taivin - 405
3. Yas - 402
4. ВВМ - 396
5. Зенден - 390
6. WhiteWolff - 383
7. SAMUELL - 373
8. lopatasamolet - 371
9. РеалЕкатеринбург - 366
10. Пьянь - 361
11. ali - 348
12. Алексей - 347
13. liverpool40 - 266
14. Хас - 187
15. TurculeC - 186
16. Strateg - 180
17. scouser17 - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 104
21. tyler37 - 53
22. Cum Deo - 44
23. madmax1973 - 35
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-39. Fantastic, Hovsik - 12
40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9
47-48. Betor, Hovsik - 8
49-52. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
53-55. boing330, никита, Фанат РМ - 6
56-60. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5
61-64. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
65. Ren4ik - 3
66. Илья - 2
67. dimabaev - 1
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