Турнир прогнозов: итоги 47 тура

Теги турнир прогнозов

Турнир прогнозов: итоги 47 тура

Завершился 47-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.

Лучше всех выступили Cum Deo и ВВМ, набравшие по 11 очков.

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, к которому постепенно приближаются Taivin и Yas. Неподалеку от лидирующей тройки находится BBM.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 418

2. Taivin - 411

3. Yas - 409

4. ВВМ - 407

5. Зенден - 395

6. WhiteWolff - 391

7-8. SAMUELL, lopatasamolet - 377

9. РеалЕкатеринбург - 371

10. Пьянь - 369

11. ali - 355

12. Алексей - 353

13. liverpool40 - 266

14. Хас - 187

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. Cum Deo - 55

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20 

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13 

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-49. Betor, Hovsik, Эд  - 8 

50-54. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

55-57. boing330, никита, Фанат РМ - 6

58-62. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

63-66. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

67. Ren4ik - 3

68. Илья - 2

69. dimabaev - 1

Не пропустите: В сети появилось фото домашней формы "Ливерпуля" в сезоне 2018/2019. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов