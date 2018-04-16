Турнир прогнозов: итоги 47 тура

Завершился 47-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.

Лучше всех выступили Cum Deo и ВВМ, набравшие по 11 очков.

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, к которому постепенно приближаются Taivin и Yas. Неподалеку от лидирующей тройки находится BBM.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 418

2. Taivin - 411

3. Yas - 409

4. ВВМ - 407

5. Зенден - 395

6. WhiteWolff - 391

7-8. SAMUELL, lopatasamolet - 377

9. РеалЕкатеринбург - 371

10. Пьянь - 369

11. ali - 355

12. Алексей - 353

13. liverpool40 - 266

14. Хас - 187

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. Cum Deo - 55

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-49. Betor, Hovsik, Эд - 8

50-54. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

55-57. boing330, никита, Фанат РМ - 6

58-62. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

63-66. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

67. Ren4ik - 3

68. Илья - 2

69. dimabaev - 1

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