Турнир прогнозов: итоги 47 тура
Завершился 47-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.
Лучше всех выступили Cum Deo и ВВМ, набравшие по 11 очков.
В общем зачете продолжает лидировать lyavon, к которому постепенно приближаются Taivin и Yas. Неподалеку от лидирующей тройки находится BBM.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 418
2. Taivin - 411
3. Yas - 409
4. ВВМ - 407
5. Зенден - 395
6. WhiteWolff - 391
7-8. SAMUELL, lopatasamolet - 377
9. РеалЕкатеринбург - 371
10. Пьянь - 369
11. ali - 355
12. Алексей - 353
13. liverpool40 - 266
14. Хас - 187
15. TurculeC - 186
16. Strateg - 180
17. scouser17 - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 104
21. Cum Deo - 55
22. tyler37 - 53
23. madmax1973 - 35
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-39. Fantastic, Hovsik - 12
40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9
47-49. Betor, Hovsik, Эд - 8
50-54. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7
55-57. boing330, никита, Фанат РМ - 6
58-62. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5
63-66. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
67. Ren4ik - 3
68. Илья - 2
69. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|33
|71
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|33
|67
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|34
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|35
|14
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|34
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|34
|24