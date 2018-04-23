Турнир прогнозов: итоги 48 тура

Завершился 48-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 12 человек.

Лучше всех выступили WhiteWolff и Пьянь, набравшие по 11 очков. Также хороший результат показал ВВМ - 10 баллов.

В общем зачете продолжает лидировать lyavon. А вот дальше произошли изменения. Набравший хороший ход ВВМ ворвался в первую тройку и вступил в борьбу за лидерство. Yas откатился на четвертую позицию.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 424

2-3. Taivin, BBM - 417

4. Yas - 409

5. WhiteWolff - 402

6. Зенден - 400

7. SAMUELL - 384

8. lopatasamolet - 382

9. Пьянь - 380

10. РеалЕкатеринбург - 375

11. ali - 360

12. Алексей - 357

13. liverpool40 - 266

14. Хас - 187

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. Cum Deo - 60

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-49. Betor, Hovsik, Эд - 8

50-54. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

55-57. boing330, никита, Фанат РМ - 6

58-62. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

63-66. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

67. Ren4ik - 3

68. Илья - 2

69. dimabaev - 1

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