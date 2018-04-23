Турнир прогнозов: итоги 48 тура

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Турнир прогнозов: итоги 48 тура

Завершился 48-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 12 человек.

Лучше всех выступили WhiteWolff и Пьянь, набравшие по 11 очков. Также хороший результат показал ВВМ - 10 баллов. 

В общем зачете продолжает лидировать lyavon. А вот дальше произошли изменения. Набравший хороший ход ВВМ ворвался в первую тройку и вступил в борьбу за лидерство. Yas откатился на четвертую позицию.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 424

2-3. Taivin, BBM - 417

4. Yas - 409

5. WhiteWolff - 402

6. Зенден - 400

7. SAMUELL  - 384

8. lopatasamolet - 382

9. Пьянь - 380

10. РеалЕкатеринбург - 375

11. ali - 360

12. Алексей - 357

13. liverpool40 - 266

14. Хас - 187

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. Cum Deo - 60

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20 

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13 

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-49. Betor, Hovsik, Эд  - 8 

50-54. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

55-57. boing330, никита, Фанат РМ - 6

58-62. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

63-66. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

67. Ren4ik - 3

68. Илья - 2

69. dimabaev - 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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