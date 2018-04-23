Турнир прогнозов: итоги 48 тура
Завершился 48-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 12 человек.
Лучше всех выступили WhiteWolff и Пьянь, набравшие по 11 очков. Также хороший результат показал ВВМ - 10 баллов.
В общем зачете продолжает лидировать lyavon. А вот дальше произошли изменения. Набравший хороший ход ВВМ ворвался в первую тройку и вступил в борьбу за лидерство. Yas откатился на четвертую позицию.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 424
2-3. Taivin, BBM - 417
4. Yas - 409
5. WhiteWolff - 402
6. Зенден - 400
7. SAMUELL - 384
8. lopatasamolet - 382
9. Пьянь - 380
10. РеалЕкатеринбург - 375
11. ali - 360
12. Алексей - 357
13. liverpool40 - 266
14. Хас - 187
15. TurculeC - 186
16. Strateg - 180
17. scouser17 - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 104
21. Cum Deo - 60
22. tyler37 - 53
23. madmax1973 - 35
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-39. Fantastic, Hovsik - 12
40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9
47-49. Betor, Hovsik, Эд - 8
50-54. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7
55-57. boing330, никита, Фанат РМ - 6
58-62. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5
63-66. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
67. Ren4ik - 3
68. Илья - 2
69. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25