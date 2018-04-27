Турнир прогнозов: итоги 49 тура
Завершился 49-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 15 человек.
Лучший результат показал Пьянь, набравший 8 очков. Также хорошо выступили WhiteWolff (7), viktorxal и Зенден (по 5).
В общем зачете продолжает лидировать lyavon, которого преследуют Taivin и BBM. Постепенно подбирается к первой тройке WhiteWolff.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 428
2. Taivin - 421
3. BBM - 419
4. Yas - 413
5. WhiteWolff - 409
6. Зенден - 405
7-8. SAMUELL, Пьянь - 388
9. lopatasamolet - 384
10. РеалЕкатеринбург - 379
11. ali - 360
12. Алексей - 359
13. liverpool40 - 266
14. Хас - 191
15. TurculeC - 186
16. Strateg - 180
17. scouser17 - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 104
21. Cum Deo - 61
22. tyler37 - 53
23. madmax1973 - 35
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-39. Fantastic, Hovsik - 12
40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9
47-49. Betor, Hovsik, Эд - 8
50-54. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7
55-57. boing330, никита, Фанат РМ - 6
58-63. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected], viktorxal - 5
64-68. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45 - 4
69. Ren4ik - 3
70. Илья - 2
71. dimabaev - 1
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