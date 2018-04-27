Турнир прогнозов: итоги 49 тура

Завершился 49-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам еврокубков. В нем приняли участие 15 человек.

Лучший результат показал Пьянь, набравший 8 очков. Также хорошо выступили WhiteWolff (7), viktorxal и Зенден (по 5).

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, которого преследуют Taivin и BBM. Постепенно подбирается к первой тройке WhiteWolff.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 428

2. Taivin - 421

3. BBM - 419

4. Yas - 413

5. WhiteWolff - 409

6. Зенден - 405

7-8. SAMUELL, Пьянь - 388

9. lopatasamolet - 384

10. РеалЕкатеринбург - 379

11. ali - 360

12. Алексей - 359

13. liverpool40 - 266

14. Хас - 191

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 104

21. Cum Deo - 61

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13

38-39. Fantastic, Hovsik - 12

40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

44-46. nik name, влад, алекс 050608 - 9

47-49. Betor, Hovsik, Эд - 8

50-54. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

55-57. boing330, никита, Фанат РМ - 6

58-63. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected], viktorxal - 5

64-68. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45 - 4

69. Ren4ik - 3

70. Илья - 2

71. dimabaev - 1

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