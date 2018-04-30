Турнир прогнозов: итоги 50 тура

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Турнир прогнозов: итоги 50 тура

Завершился 50-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.

Лучший результат показал Пьянь, который набрал 16 очков. Также хорошо выступили lyavon (15) и Зенден (13).

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, увеличивший отрыв от Taivin и BBM.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 443

2. Taivin - 433

3. BBM - 431

4. Yas - 422

5. WhiteWolff - 420

6. Зенден - 418

7. Пьянь - 404

8. SAMUELL - 396

9. lopatasamolet - 395

10. РеалЕкатеринбург - 385

11. Алексей - 371

12. ali - 360

13. liverpool40 - 266

14. Хас - 197

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 114

21. Cum Deo - 72

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20 

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13 

38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12

41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9

48-50. Betor, Hovsik, Эд  - 8 

51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6

59-63. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected]   - 5

64-68. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45  - 4

69. Ren4ik - 3

70. Илья - 2

71. dimabaev - 1

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Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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