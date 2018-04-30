Турнир прогнозов: итоги 50 тура

Завершился 50-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.

Лучший результат показал Пьянь, который набрал 16 очков. Также хорошо выступили lyavon (15) и Зенден (13).

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, увеличивший отрыв от Taivin и BBM.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 443

2. Taivin - 433

3. BBM - 431

4. Yas - 422

5. WhiteWolff - 420

6. Зенден - 418

7. Пьянь - 404

8. SAMUELL - 396

9. lopatasamolet - 395

10. РеалЕкатеринбург - 385

11. Алексей - 371

12. ali - 360

13. liverpool40 - 266

14. Хас - 197

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 114

21. Cum Deo - 72

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13

38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12

41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9

48-50. Betor, Hovsik, Эд - 8

51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6

59-63. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5

64-68. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45 - 4

69. Ren4ik - 3

70. Илья - 2

71. dimabaev - 1

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