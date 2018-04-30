Турнир прогнозов: итоги 50 тура
Завершился 50-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.
Лучший результат показал Пьянь, который набрал 16 очков. Также хорошо выступили lyavon (15) и Зенден (13).
В общем зачете продолжает лидировать lyavon, увеличивший отрыв от Taivin и BBM.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 443
2. Taivin - 433
3. BBM - 431
4. Yas - 422
5. WhiteWolff - 420
6. Зенден - 418
7. Пьянь - 404
8. SAMUELL - 396
9. lopatasamolet - 395
10. РеалЕкатеринбург - 385
11. Алексей - 371
12. ali - 360
13. liverpool40 - 266
14. Хас - 197
15. TurculeC - 186
16. Strateg - 180
17. scouser17 - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 114
21. Cum Deo - 72
22. tyler37 - 53
23. madmax1973 - 35
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12
41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9
48-50. Betor, Hovsik, Эд - 8
51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7
56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6
59-63. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5
64-68. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45 - 4
69. Ren4ik - 3
70. Илья - 2
71. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|35
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|35
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|36
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28