Турнир прогнозов: итоги 51 тура
Завершился 51-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 13 человек.
Лучше всех выступили РеалЕкатеринбург и Yas, набравшие по 5 очков. Также хорошие результаты показали ВВМ, Зенден и Алексей (по 4).
В общем зачете продолжает лидировать lyavon, но Taivin и BBM сумели сократить отставание от лидера.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 444
2-3. Taivin, BBM - 435
4. Yas - 427
5. Зенден - 422
6. WhiteWolff - 420
7. Пьянь - 406
8. SAMUELL - 398
9. lopatasamolet - 395
10. РеалЕкатеринбург - 390
11. Алексей - 375
12. ali - 363
13. liverpool40 - 266
14. Хас - 199
15. TurculeC - 186
16. Strateg - 180
17. scouser17 - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 115
21. Cum Deo - 75
22. tyler37 - 53
23. madmax1973 - 35
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12
41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9
48-50. Betor, Hovsik, Эд - 8
51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7
56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6
59-63. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected] - 5
64-68. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45 - 4
69. Ren4ik - 3
70. Илья - 2
71. dimabaev - 1
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