Турнир прогнозов: итоги 52 тура
Завершился 52-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.
Лучше всех выступили ВВМ и lopatasamolet, набравшие по 12 очков. Также неплохие результаты показали РеалЕкатеринбург и WhiteWolff (по 10).
В общем зачете продолжает лидировать lyavon, но к нему очень близко подобрался ВВМ. Также недалеко от лидера находится Taivin.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 452
2. BBM - 447
3. Taivin - 444
4. Yas - 435
5. WhiteWolff - 430
6. Зенден - 428
7. Пьянь - 410
8. lopatasamolet - 407
9. SAMUELL - 403
10. РеалЕкатеринбург - 400
11. Алексей - 381
12. ali - 363
13. liverpool40 - 266
14. Хас - 205
15. TurculeC - 186
16. Strateg - 180
17. scouser17 - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 117
21. Cum Deo - 83
22. tyler37 - 53
23. madmax1973 - 35
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12
41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9
48-50. Betor, Hovsik, Эд - 8
51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7
56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6
59-64. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected], Сливщик банка - 5
65-70. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45, алекс 050608 - 4
71. Ren4ik - 3
72. Илья - 2
73. dimabaev - 1
Не пропустите: Месси и Роналду забили 1000 голов на двоих играя за "Барселону" и "Реал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эпичная битва на "Камп Ноу": "Барселона" в меньшинстве упустила победу над "Реалом"
-
ЦСКА громит тульский "Арсенал" и возвращается на третью строчку
-
Борьба за топ-4 обостряется: "Челси" выстоял победу в матче с "Ливерпулем"
-
Усталость после еврокубков: "Атлетико" проигрывает дома "Эспаньолу"
-
"Хаддерсфилд" устоял на "Этихаде": "Ман Сити" впервые в сезоне не забил дома
Лента новостей
-
Турнир прогнозов: анонс 53 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 52 тура
-
Зидан надеется, что травма Роналду окажется несерьезной
-
"Порту" в ранге чемпиона победил "Фейренсе"
-
Игрок "Реала" недоволен судейством в матче с "Барселоной"
-
"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (обзор)
-
Зидан в четвертый раз подряд не проиграл на "Камп Ноу"
-
"Марсель" победил "Ниццу" и продолжил борьбу за Лигу Чемпионов
-
Месси и Роналду забили 1000 голов на двоих играя за "Барселону" и "Реал"
-
"Барселона" – "Реал" – 2:2 (обзор)
-
Эпичная битва на "Камп Ноу": "Барселона" в меньшинстве упустила победу над "Реалом"
-
"Кальяри" - "Рома" - 0:1 (обзор)
-
Ундер принес "Роме" важную победу над "Кальяри"
-
Венгер попрощался с фанатами "Арсенала"
-
Талантливый хавбек покинул "Рубин"
-
"Реал" теряет Роналду
-
Месси поучаствовал в 40-м голе в Эль Класико в своей карьере
-
Филимонов рассказал о проблемах "Спартака", которые начались в 2001 году
-
"Зенит" может переманить президента "Локомотива"
-
Роналду и Коутиньо были заменены в перерыве матча "Барселона" - "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|94
|2
|Манчестер Юнайтед
|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|36
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|38
|16
|Хаддерсфилд Таун
|36
|36
|17
|Саутгемптон
|36
|33
|18
|Суонси Сити
|36
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30