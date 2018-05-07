Турнир прогнозов: итоги 52 тура

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Турнир прогнозов: итоги 52 тура

Завершился 52-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 15 человек.

Лучше всех выступили ВВМ и lopatasamolet, набравшие по 12 очков. Также неплохие результаты показали РеалЕкатеринбург и WhiteWolff (по 10).

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, но к нему очень близко подобрался ВВМ. Также недалеко от лидера находится Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 452

2. BBM - 447

3. Taivin - 444

4. Yas - 435

5. WhiteWolff - 430

6. Зенден - 428

7. Пьянь - 410

8. lopatasamolet - 407

9. SAMUELL - 403

10. РеалЕкатеринбург - 400

11. Алексей - 381

12. ali - 363

13. liverpool40 - 266

14. Хас - 205

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 117

21. Cum Deo - 83

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20 

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13 

38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12

41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9

48-50. Betor, Hovsik, Эд  - 8 

51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6

59-64. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected], Сливщик банка - 5

65-70. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45, алекс 050608 - 4

71. Ren4ik - 3

72. Илья - 2

73. dimabaev - 1

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Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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