Турнир прогнозов: итоги 53 тура

Завершился 53-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 12 человек.

Тур оказался довольно сложным для прогнозирования. Лучший результат показал ВВМ, набравший восемь очков. Также неплохо выступили liverpool40 и Пьянь (по 7).

В общем зачете lyavon сохранил лидерство, но его почти догнал ВВМ. С некоторым отставанием на третьем месте идет Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 457

2. BBM - 455

3. Taivin - 447

4. Yas - 440

5. WhiteWolff - 435

6. Зенден - 432

7. Пьянь - 417

8. lopatasamolet - 407

9. SAMUELL - 409

10. РеалЕкатеринбург - 405

11. Алексей - 387

12. ali - 363

13. liverpool40 - 273

14. Хас - 205

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 120

21. Cum Deo - 83

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13

38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12

41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9

48-50. Betor, Hovsik, Эд - 8

51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6

59-64. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected], Сливщик банка - 5

65-70. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45, алекс 050608 - 4

71. Ren4ik - 3

72. Илья - 2

73. dimabaev - 1

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