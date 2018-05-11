Турнир прогнозов: итоги 53 тура

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Турнир прогнозов: итоги 53 тура

Завершился 53-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 12 человек.

Тур оказался довольно сложным для прогнозирования. Лучший результат показал ВВМ, набравший восемь очков. Также неплохо выступили liverpool40 и Пьянь (по 7).

В общем зачете lyavon сохранил лидерство, но его почти догнал ВВМ. С некоторым отставанием на третьем месте идет Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 457

2. BBM - 455

3. Taivin - 447

4. Yas - 440

5. WhiteWolff - 435

6. Зенден - 432

7. Пьянь - 417

8. lopatasamolet - 407

9. SAMUELL - 409

10. РеалЕкатеринбург - 405

11. Алексей - 387

12. ali - 363

13. liverpool40 - 273

14. Хас - 205

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 120

21. Cum Deo - 83

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20 

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13 

38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12

41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9

48-50. Betor, Hovsik, Эд  - 8 

51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6

59-64. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected], Сливщик банка - 5

65-70. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45, алекс 050608 - 4

71. Ren4ik - 3

72. Илья - 2

73. dimabaev - 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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