Турнир прогнозов: итоги 54 тура

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Турнир прогнозов: итоги 54 тура

Завершился 54-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 12 человек.

Этот тур принес массу неожиданных результатов, поэтому оказался крайне сложным для прогнозирования. Лучше всех выступили Taivin, Зенден и WhiteWolff, набравшие по семь очков.

В общем зачете продолжает лидировать lyavon, немного увеличивший отрыв от ВВМ. При этим к ним приблизился Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 461

2. BBM - 457

3. Taivin - 454

4-5. Yas, WhiteWolff - 442

6. Зенден - 439

7. Пьянь - 422

8. lopatasamolet - 407

9. SAMUELL - 411

10. РеалЕкатеринбург - 410

11. Алексей - 387

12. ali - 368

13. liverpool40 - 273

14. Хас - 207

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 120

21. Cum Deo - 83

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20 

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13 

38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12

41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9

48-50. Betor, Hovsik, Эд  - 8 

51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6

59-65. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected], Сливщик банка, зухра - 5

66-71. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45, алекс 050608 - 4

72. Ren4ik - 3

73. Илья - 2

74. dimabaev - 1

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Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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