Турнир прогнозов: итоги четвертого тура

Завершился четвертый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 22 пользователя сайта. Прекрасно выступил ВВМ, набравший 14 очков. Также неплохие результаты показали Strateg (12), lyavon (11), Yas и SAMUELL (по 10).

В общем зачете лидерство сохранил SAMUELL, сумевший слегка увеличить отрыв от Taivin. На третью строчку поднялся scouser17. Подтянулись к лидерам liverpool40, Yas и ВВМ.

Полностью таблица выглядит так:

1. SAMUELL - 35

2. Taivin - 33

3. scouser17 - 31

4. Пьянь - 30

5-7. WhiteWolff, liverpool40, Yas - 29

8. ВВМ - 28

9-11. Алексей, Зенден, Strateg - 25

12. ali - 24

13-14. lopatasamolet, РеалЕкатеринбург - 22

15. Джонни - 21

16. lyavon - 20

17. tyler37 - 19

18. Димон - 18

19. evgenpesh - 17

20. TurculeC - 16

21. Fantastic - 12

22. eaaerdjkee - 10

23. Betor - 8

24-25. assanaly, Ani - 7

26-27. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk - 4

28-29. VGA, Илья - 2

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