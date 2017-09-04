Турнир прогнозов: итоги четвертого тура
Завершился четвертый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 22 пользователя сайта. Прекрасно выступил ВВМ, набравший 14 очков. Также неплохие результаты показали Strateg (12), lyavon (11), Yas и SAMUELL (по 10).
В общем зачете лидерство сохранил SAMUELL, сумевший слегка увеличить отрыв от Taivin. На третью строчку поднялся scouser17. Подтянулись к лидерам liverpool40, Yas и ВВМ.
Полностью таблица выглядит так:
1. SAMUELL - 35
2. Taivin - 33
3. scouser17 - 31
4. Пьянь - 30
5-7. WhiteWolff, liverpool40, Yas - 29
8. ВВМ - 28
9-11. Алексей, Зенден, Strateg - 25
12. ali - 24
13-14. lopatasamolet, РеалЕкатеринбург - 22
15. Джонни - 21
16. lyavon - 20
17. tyler37 - 19
18. Димон - 18
19. evgenpesh - 17
20. TurculeC - 16
21. Fantastic - 12
22. eaaerdjkee - 10
23. Betor - 8
24-25. assanaly, Ani - 7
26-27. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk - 4
28-29. VGA, Илья - 2
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