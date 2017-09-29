Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Завершился десятый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором принял участие 21 пользователь сайта. Лучше всех выступили Taivin и Cozanostra, набравшие по 13 очков. Всего лишь на один зачетный пункт меньше заработал lopatasamolet. По 11 баллов в свой актив записали Yas и lyavon.

В общем зачете лидировать продолжает scouser17, его главным преследователем остается SAMUELL. На третью строчку турнирной таблицы поднялся Taivin, а следом расположились РеалЕкатеринбург и Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 86

2. SAMUELL - 83

3. Taivin - 82

4. РеалЕкатеринбург - 81

5. Yas - 80

6. ВВМ - 75

7-9. Зенден, WhiteWolff, liverpool40 - 73

10-11. evgenpesh, lyavon - 72

12. Джонни - 68

13-15. Алексей, ali, lopatasamolet - 67

16. Strateg - 60

17. Пьянь - 58

18. tyler37 - 46

19. TurculeC - 33

20-21. Димон, Михаил - 18

22. VGA - 14

23. Cozanostra - 13

24. Fantastic - 12

25. eaaerdjkee - 10

26. nik name - 9

27. Betor - 8

28-31. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

32. Владимир Евгеньевич - 5

33-36. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

37. Илья - 2

38. dimabaev - 1