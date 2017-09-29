Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

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Турнир прогнозов: итоги деcятого тураЗавершился десятый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором принял участие 21 пользователь сайта. Лучше всех выступили Taivin и Cozanostra, набравшие по 13 очков. Всего лишь на один зачетный пункт меньше заработал lopatasamolet. По 11 баллов в свой актив записали Yas и lyavon.

В общем зачете лидировать продолжает scouser17, его главным преследователем остается SAMUELL. На третью строчку турнирной таблицы поднялся Taivin, а следом расположились РеалЕкатеринбург и Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 86
2. SAMUELL - 83
3. Taivin - 82
4. РеалЕкатеринбург - 81
5. Yas - 80
6. ВВМ - 75 
7-9. Зенден, WhiteWolff, liverpool40 - 73
10-11. evgenpesh, lyavon - 72
12. Джонни - 68
13-15. Алексей, ali, lopatasamolet - 67
16. Strateg - 60
17. Пьянь - 58
18. tyler37 - 46
19. TurculeC - 33
20-21. Димон, Михаил - 18
22. VGA - 14
23. Cozanostra - 13
24. Fantastic - 12
25. eaaerdjkee - 10
26. nik name  - 9
27. Betor - 8
28-31. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
32. Владимир Евгеньевич - 5
33-36. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
37. Илья - 2
38. dimabaev - 1

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3 Селтик 2 3
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3 Атлетико Мадрид 2 1
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Группа D М О
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2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Севилья 2 4
2 Ливерпуль 2 2
3 Спартак Москва 2 2
4 Марибор 2 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 2 6
2 Шахтер Донецк 2 3
3 Наполи 2 3
4 Фейеноорд 2 0
Группа G М О
1 Бешикташ 2 6
2 Порту 2 3
3 Монако 2 1
4 РБ Лейпциг 2 1
Группа H М О
1 Реал Мадрид 2 6
2 Тоттенхэм 2 6
3 Боруссия Дортмунд 2 0
4 АПОЭЛ 2 0
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