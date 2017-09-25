Турнир прогнозов: итоги девятого тура

Завершился девятый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 16 пользователей сайта. Лучше всех выступил Алексей, набравший 12 очков. Всего лишь на один зачетный пункт меньше заработал scouser17. По 10 баллов в свой актив записали Taivin, SAMUELL, Yas, lyavon и WhiteWolff.

В общем зачете лидировать продолжает scouser17, его главным преследователем остается SAMUELL. РеалЕкатеринбург все так же удерживает третью строчку, а следом расположились Taivin, Зенден, BBM и Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 80

2. SAMUELL - 76

3. РеалЕкатеринбург - 72

4-7. Taivin, Зенден, ВВМ, Yas - 69

8. evgenpesh - 68

9. WhiteWolff - 67

10. liverpool40 - 64

11. Джонни - 63

12. lyavon - 61

13-14. ali, Алексей - 60

15. Пьянь - 58

16. Strateg - 57

17. lopatasamolet - 55

18. tyler37 - 46

19. TurculeC - 25

20. Димон - 18

21. VGA - 14

22-23. Fantastic, Михаил - 12

24. eaaerdjkee - 10

25. nik name - 9

26. Betor - 8

27-29. assanaly, Ani, Бос - 7

30. Владимир Евгеньевич - 5

31-33. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4

34. Илья - 2

35. dimabaev - 1