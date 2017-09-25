Турнир прогнозов: итоги девятого тура
Завершился девятый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 16 пользователей сайта. Лучше всех выступил Алексей, набравший 12 очков. Всего лишь на один зачетный пункт меньше заработал scouser17. По 10 баллов в свой актив записали Taivin, SAMUELL, Yas, lyavon и WhiteWolff.
В общем зачете лидировать продолжает scouser17, его главным преследователем остается SAMUELL. РеалЕкатеринбург все так же удерживает третью строчку, а следом расположились Taivin, Зенден, BBM и Yas.
Полностью таблица выглядит так:
1. scouser17 - 80
2. SAMUELL - 76
3. РеалЕкатеринбург - 72
4-7. Taivin, Зенден, ВВМ, Yas - 69
8. evgenpesh - 68
9. WhiteWolff - 67
10. liverpool40 - 64
11. Джонни - 63
12. lyavon - 61
13-14. ali, Алексей - 60
15. Пьянь - 58
16. Strateg - 57
17. lopatasamolet - 55
18. tyler37 - 46
19. TurculeC - 25
20. Димон - 18
21. VGA - 14
22-23. Fantastic, Михаил - 12
24. eaaerdjkee - 10
25. nik name - 9
26. Betor - 8
27-29. assanaly, Ani, Бос - 7
30. Владимир Евгеньевич - 5
31-33. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4
34. Илья - 2
35. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0