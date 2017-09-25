Турнир прогнозов: итоги девятого тура

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Турнир прогнозов: итоги девятого тураЗавершился девятый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 16 пользователей сайта. Лучше всех выступил Алексей, набравший 12 очков. Всего лишь на один зачетный пункт меньше заработал scouser17. По 10 баллов в свой актив записали Taivin, SAMUELL, Yas, lyavon и WhiteWolff.

В общем зачете лидировать продолжает scouser17, его главным преследователем остается SAMUELL. РеалЕкатеринбург все так же удерживает третью строчку, а следом расположились Taivin, Зенден, BBM и Yas.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 80
2. SAMUELL - 76
3. РеалЕкатеринбург - 72
4-7. Taivin, Зенден, ВВМ, Yas - 69
8. evgenpesh - 68
9. WhiteWolff - 67 
10. liverpool40 - 64
11. Джонни - 63
12. lyavon - 61
13-14. ali, Алексей - 60
15. Пьянь - 58
16. Strateg - 57
17. lopatasamolet - 55
18. tyler37 - 46
19. TurculeC - 25
20. Димон - 18
21. VGA - 14
22-23. Fantastic, Михаил - 12
24. eaaerdjkee - 10
25. nik name  - 9
26. Betor - 8
27-29. assanaly, Ani, Бос - 7
30. Владимир Евгеньевич - 5
31-33. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4
34. Илья - 2
35. dimabaev - 1

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Команда М О
1 Манчестер Сити 6 16
2 Манчестер Юнайтед 6 16
3 Челси 6 13
4 Тоттенхэм 6 11
5 Ливерпуль 6 11
6 Уотфорд 6 11
7 Хаддерсфилд Таун 6 9
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Саутгемптон 6 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
14 Эвертон 6 7
15 Суонси Сити 6 5
16 Сток Сити 6 5
17 Лестер Сити 6 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 4
19 Борнмут 6 3
20 Кристал Пэлас 6 0
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