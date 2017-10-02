Турнир прогнозов: итоги одиннадцатого тура
Завершился одиннадцатый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором принял участие 18 пользователей сайта. Лучше всех выступил ali, набравший 12 очков. Всего лишь на два зачетных пункта меньше заработали Yas и lyavon. По 8 баллов в свой актив записали РеалЕкатеринбург, Зенден, WhiteWolff и Алексей.
В общем зачете лидировать продолжает scouser17, на второе место турнирной таблицы вышел Yas. На третью строчку турнирной таблицы поднялся РеалЕкатеринбург, а следом расположились SAMUEL и Taivin.
Полностью таблица выглядит так:
1. scouser17 - 91
2. Yas - 90
3. РеалЕкатеринбург - 89
4-5. SAMUEL, Taivin - 84
6. lyavon - 82
7-9. Зенден, ВВМ, WhiteWolff - 81
10. ali - 79
11. liverpool40 - 78
12. evgenpesh - 76
13-14. Джонни, Алексей - 75
15. lopatasamolet - 74
16. Strateg - 67
17. Пьянь - 58
18. tyler37 - 46
19. TurculeC - 33
20. Михаил - 20
21. Димон - 18
22. VGA - 14
23. Cozanostra - 13
24. Fantastic - 12
25. eaaerdjkee - 10
26. nik name - 9
27. Betor - 8
28-31. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
32. Владимир Евгеньевич - 5
33-36. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
37. Ren4ik - 3
38. Илья - 2
39. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0