Турнир прогнозов: итоги одиннадцатого тура

Завершился одиннадцатый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором принял участие 18 пользователей сайта. Лучше всех выступил ali, набравший 12 очков. Всего лишь на два зачетных пункта меньше заработали Yas и lyavon. По 8 баллов в свой актив записали РеалЕкатеринбург, Зенден, WhiteWolff и Алексей.

В общем зачете лидировать продолжает scouser17, на второе место турнирной таблицы вышел Yas. На третью строчку турнирной таблицы поднялся РеалЕкатеринбург, а следом расположились SAMUEL и Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 91

2. Yas - 90

3. РеалЕкатеринбург - 89

4-5. SAMUEL, Taivin - 84

6. lyavon - 82

7-9. Зенден, ВВМ, WhiteWolff - 81

10. ali - 79

11. liverpool40 - 78

12. evgenpesh - 76

13-14. Джонни, Алексей - 75

15. lopatasamolet - 74

16. Strateg - 67

17. Пьянь - 58

18. tyler37 - 46

19. TurculeC - 33

20. Михаил - 20

21. Димон - 18

22. VGA - 14

23. Cozanostra - 13

24. Fantastic - 12

25. eaaerdjkee - 10

26. nik name - 9

27. Betor - 8

28-31. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7

32. Владимир Евгеньевич - 5

33-36. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4

37. Ren4ik - 3

38. Илья - 2

39. dimabaev - 1