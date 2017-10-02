Турнир прогнозов: итоги одиннадцатого тура

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Турнир прогнозов: итоги одиннадцатого тураЗавершился одиннадцатый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором принял участие 18 пользователей сайта. Лучше всех выступил ali, набравший 12 очков. Всего лишь на два зачетных пункта меньше заработали Yas и lyavon. По 8 баллов в свой актив записали РеалЕкатеринбург, ЗенденWhiteWolff и Алексей.

В общем зачете лидировать продолжает scouser17, на второе место турнирной таблицы вышел Yas. На третью строчку турнирной таблицы поднялся РеалЕкатеринбург, а следом расположились SAMUEL и Taivin.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 91
2. Yas - 90
3. РеалЕкатеринбург - 89
4-5. SAMUEL, Taivin - 84
6. lyavon - 82
7-9. Зенден, ВВМ, WhiteWolff - 81
10. ali - 79
11. liverpool40 - 78
12. evgenpesh - 76
13-14. Джонни, Алексей - 75
15. lopatasamolet - 74
16. Strateg - 67
17. Пьянь - 58
18. tyler37 - 46
19. TurculeC - 33
20. Михаил - 20
21. Димон - 18
22. VGA - 14
23. Cozanostra - 13
24. Fantastic - 12
25. eaaerdjkee - 10
26. nik name  - 9
27. Betor - 8
28-31. assanaly, Ani, Бос, chernysh - 7
32. Владимир Евгеньевич - 5
33-36. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо - 4
37. Ren4ik - 3
38. Илья - 2
39. dimabaev - 1

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Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
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