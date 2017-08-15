Турнир прогнозов: итоги первого тура

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Турнир прогнозов: итоги первого тура

Завершился первый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг.

В нем принял участие 21 пользователь сайта. Лучше всех выступал assanaly, набравший 7 очков. Всего 1 балл ему уступили SAMUELL, Taivin и scouser17. Также несколько участников набрали по 5 очков.

Полностью таблица выглядит так:

1. assanaly - 7

2-4. SAMUELL, Taivin, scouser17 - 6

5-8. Димон, tyler37, Алексей, WhiteWolff - 5

9-12. evgenpesh, Strateg, Yas, eaaerdjkee - 4

13-14. liverpool40, ali - 3

15-20. Зенден, Джонни, VGA, Илья, РеалЕкатеринбург, Пьянь - 2

21. lopatasamolet - 1 | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
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