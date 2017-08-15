Турнир прогнозов: итоги первого тура

Завершился первый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг.

В нем принял участие 21 пользователь сайта. Лучше всех выступал assanaly, набравший 7 очков. Всего 1 балл ему уступили SAMUELL, Taivin и scouser17. Также несколько участников набрали по 5 очков.

Полностью таблица выглядит так:

1. assanaly - 7

2-4. SAMUELL, Taivin, scouser17 - 6

5-8. Димон, tyler37, Алексей, WhiteWolff - 5

9-12. evgenpesh, Strateg, Yas, eaaerdjkee - 4

13-14. liverpool40, ali - 3

15-20. Зенден, Джонни, VGA, Илья, РеалЕкатеринбург, Пьянь - 2

21. lopatasamolet - 1 | http://soccernews.ru