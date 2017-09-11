Турнир прогнозов: итоги пятого тура

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Турнир прогнозов: итоги пятого тура

Завершился пятый тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 20 пользователей сайта. Лучший результат показал tyler37, набравший 12 баллов. Также хорошо выступили scouser17 (11), Джонни и evgenpesh (по 10).

В общем зачете Taivin и scouser17 совместно возглавили таблицу, сместив на третью строчку SAMUELL. В пятерку вошел победитель прошлого турнира ВВМ.

Полностью таблица выглядит так:

1-2. Taivin, scouser17 - 42

3. SAMUELL - 40

4-5. Пьянь, ВВМ - 36

6-7. WhiteWolff, Yas - 35

8. Зенден - 34

9-10. liverpool40, Strateg - 33

11-12. Джонни, tyler37 - 31

13-14. lopatasamolet, РеалЕкатеринбург - 30 

15. ali - 29

16. Алексей - 28

17. evgenpesh - 27

18. lyavon - 25

19. Димон - 18

20. TurculeC  - 16

21. Fantastic - 12

22. eaaerdjkee - 10

23. Betor - 8

24-25. assanaly, Ani - 7

26-28. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4

29-30. VGA, Илья - 2

31. dimabaev - 1

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Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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