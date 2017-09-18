Турнир прогнозов: итоги седьмого тура

Завершился седьмой тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 22 пользователя сайта. Лучше всех выступил scouser17, набравший 15 очков. Также очень хорошие результаты показали Yas и BBM (по 14).

В общем зачете на первое место вернулся scouser17, на вторую позицию вышел ВВМ. Taivin теперь третий, а далее идут SAMUELL, Yas, РеалЕкатеринбург и evgenpesh.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 64

2. ВВМ - 61

3. Taivin - 59

4. SAMUELL - 56

5-7. Yas, РеалЕкатеринбург, evgenpesh - 54

8. Пьянь - 53

9. Зенден - 52

10. liverpool40 - 50

11. WhiteWolff - 48

12-13. Strateg, tyler37 - 46

14-15. Джонни, ali - 44

16. lopatasamolet - 43

17-18. lyavon, Алексей - 41

19. TurculeC - 25

20. Димон - 18

21-22. Fantastic, Михаил - 12

23. eaaerdjkee - 10

24. nik name - 9

25. Betor - 8

26-28. assanaly, Ani, Бос, VGA - 7

29-31. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4

32. Илья - 2

33. dimabaev - 1