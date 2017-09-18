Турнир прогнозов: итоги седьмого тура

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Турнир прогнозов: итоги седьмого тура

Завершился седьмой тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 22 пользователя сайта. Лучше всех выступил scouser17, набравший 15 очков. Также очень хорошие результаты показали Yas и BBM (по 14). 

В общем зачете на первое место вернулся scouser17, на вторую позицию вышел ВВМ. Taivin теперь третий, а далее идут SAMUELL, Yas, РеалЕкатеринбург и evgenpesh.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 64
2. ВВМ - 61
3. Taivin - 59
4. SAMUELL - 56
5-7. Yas, РеалЕкатеринбург, evgenpesh - 54
8. Пьянь - 53 
9. Зенден - 52
10. liverpool40 - 50
11. WhiteWolff - 48
12-13. Strateg, tyler37 - 46
14-15. Джонни, ali - 44
16. lopatasamolet - 43
17-18. lyavon, Алексей - 41
19. TurculeC  - 25
20. Димон - 18
21-22. Fantastic, Михаил - 12
23. eaaerdjkee - 10
24. nik name  - 9
25. Betor - 8
26-28. assanaly, Ani, Бос, VGA - 7
29-31. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4
32. Илья - 2
33. dimabaev - 1

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1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
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