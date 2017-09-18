Турнир прогнозов: итоги седьмого тура
Завершился седьмой тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 22 пользователя сайта. Лучше всех выступил scouser17, набравший 15 очков. Также очень хорошие результаты показали Yas и BBM (по 14).
В общем зачете на первое место вернулся scouser17, на вторую позицию вышел ВВМ. Taivin теперь третий, а далее идут SAMUELL, Yas, РеалЕкатеринбург и evgenpesh.
Полностью таблица выглядит так:
1. scouser17 - 64
2. ВВМ - 61
3. Taivin - 59
4. SAMUELL - 56
5-7. Yas, РеалЕкатеринбург, evgenpesh - 54
8. Пьянь - 53
9. Зенден - 52
10. liverpool40 - 50
11. WhiteWolff - 48
12-13. Strateg, tyler37 - 46
14-15. Джонни, ali - 44
16. lopatasamolet - 43
17-18. lyavon, Алексей - 41
19. TurculeC - 25
20. Димон - 18
21-22. Fantastic, Михаил - 12
23. eaaerdjkee - 10
24. nik name - 9
25. Betor - 8
26-28. assanaly, Ani, Бос, VGA - 7
29-31. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4
32. Илья - 2
33. dimabaev - 1
опрос
Лента новостей
-
Ари вернется на поле в ноябре
-
Карвахаль: "Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о капитанской повязке"
-
Эррера продлит соглашение с "Манчестер Юнайтед"
-
Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"
-
Новая жертва для "Барселоны": на "Камп Ноу" ожидают "Эйбар"
-
В рамках третьего раунда Кубка лиги "Ливерпуль" навестит "Лестер"
-
Кроос вернулся в строй
-
Пятов рассказал, кто был его кумиром в детстве
-
Кришито: "У нас собраны профессионалы, поэтому мы показываем хороший футбол"
-
"Эспаньол" - "Сельта" - 2:1 (обзор)
-
"Эспаньол" одержал победу над "Сельтой"
-
Невилл: "Валенсия просто великолепен, он сильный, быстрый, поддерживает атаку и не делает ошибок"
-
Клопп: "Я очень счастлив, что у нас есть Соланке"
-
Хеведес вернулся в общую группу
-
20 лучших игроков, с которыми работал Гвардиола
-
Семин недоволен судейством в матче против "Амкара"
-
Строотман: "Для сборной Нидерландов настали сложные времена"
-
Гаджиев: "В целом, в обороне сыграли очень надежно"
-
"Зенит" - "Уфа" - 3:0 (обзор)
-
В Питере без сенсаций: "Зенит" громит "Уфу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0