Турнир прогнозов: итоги шестого тура
Завершился шестой тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 23 пользователя сайта. Лучше всех выступил evgenpesh, набравший 15 очков. Также хорошие результаты показали Михаил и РеалЕкатеринбург (по 12), и ВВМ с Зенденом (по 11).
В общем зачете Taivin вышел на чистое первое место. Далее с небольшим отставанием идут scouser17, SAMUELL и BBM.
Полностью таблица выглядит так:
1. Taivin - 51
2. scouser17 - 49
3. SAMUELL - 48
4. ВВМ - 47
5. Зенден - 45
6-8. Пьянь, РеалЕкатеринбург, evgenpesh - 42
9. liverpool40 - 41
10-11. WhiteWolff, Yas - 40
12. Strateg - 38
13. tyler37 - 37
14. Джонни - 36
15-16. lopatasamolet, ali - 35
17. lyavon - 34
18. Алексей - 33
19. TurculeC - 25
20. Димон - 18
21-22. Fantastic, Михаил - 12
23. eaaerdjkee - 10
24. nik name - 9
25. Betor - 8
26-28. assanaly, Ani, Бос, VGA - 7
29-31. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4
32. Илья - 2
33. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|2
|ЦСКА Москва
|1
|3
|3
|Бенфика
|1
|0
|4
|Базель
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Андерлехт
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|1
|3
|2
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|3
|Рома
|1
|1
|4
|Карабах
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|1
|3
|2
|Спортинг Лиссабон
|1
|3
|3
|Олимпиакос Пирей
|1
|0
|4
|Ювентус
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Севилья
|1
|1
|2
|Ливерпуль
|1
|1
|3
|Спартак Москва
|1
|1
|4
|Марибор
|1
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|1
|3
|2
|Шахтер Донецк
|1
|3
|3
|Наполи
|1
|0
|4
|Фейеноорд
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|1
|3
|2
|Монако
|1
|1
|3
|РБ Лейпциг
|1
|1
|4
|Порту
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Тоттенхэм
|1
|3
|3
|Боруссия Дортмунд
|1
|0
|4
|АПОЭЛ
|1
|0