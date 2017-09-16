Турнир прогнозов: итоги шестого тура

Завершился шестой тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 23 пользователя сайта. Лучше всех выступил evgenpesh, набравший 15 очков. Также хорошие результаты показали Михаил и РеалЕкатеринбург (по 12), и ВВМ с Зенденом (по 11).

В общем зачете Taivin вышел на чистое первое место. Далее с небольшим отставанием идут scouser17, SAMUELL и BBM.

Полностью таблица выглядит так:

1. Taivin - 51

2. scouser17 - 49

3. SAMUELL - 48

4. ВВМ - 47

5. Зенден - 45

6-8. Пьянь, РеалЕкатеринбург, evgenpesh - 42

9. liverpool40 - 41

10-11. WhiteWolff, Yas - 40

12. Strateg - 38

13. tyler37 - 37

14. Джонни - 36

15-16. lopatasamolet, ali - 35

17. lyavon - 34

18. Алексей - 33

19. TurculeC - 25

20. Димон - 18

21-22. Fantastic, Михаил - 12

23. eaaerdjkee - 10

24. nik name - 9

25. Betor - 8

26-28. assanaly, Ani, Бос, VGA - 7

29-31. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4

32. Илья - 2

33. dimabaev - 1

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