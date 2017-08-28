Турнир прогнозов: итоги третьего тура

Завершился третий тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 20 пользователей сайта. Лучше всех выступили Пьянь и Taivin, набравшие по 14 очков. Также хорошие результаты показали Зенден (12 баллов), TurculeC и Yas (по 11).

В общем зачете первое место сохранил SAMUELL, но его отрыв от ближайшего преследователя сократился до минимума. Далее плотной группой идут Taivin, Пьянь, scouser17 и WhiteWolff.

Полностью таблица выглядит так:

1. SAMUELL - 25

2. Taivin - 24

3. Пьянь - 23

4. scouser17 - 22

5. WhiteWolff - 21

6. liverpool40 - 20

7. Yas - 19

8-10. Алексей, Димон, Зенден - 18

11-13. ali, lopatasamolet, TurculeC - 16

14. Джонни - 15

15-16. РеалЕкатеринбург, BBM - 14

17-18. Strateg, tyler37 - 13

19. lyavon - 9

20. evgenpesh - 8

21-22. assanaly, Fantastic - 7

23-25. eaaerdjkee, Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk - 4

26-27. VGA, Илья - 2