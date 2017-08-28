Турнир прогнозов: итоги третьего тура
Завершился третий тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 20 пользователей сайта. Лучше всех выступили Пьянь и Taivin, набравшие по 14 очков. Также хорошие результаты показали Зенден (12 баллов), TurculeC и Yas (по 11).
В общем зачете первое место сохранил SAMUELL, но его отрыв от ближайшего преследователя сократился до минимума. Далее плотной группой идут Taivin, Пьянь, scouser17 и WhiteWolff.
Полностью таблица выглядит так:
1. SAMUELL - 25
2. Taivin - 24
3. Пьянь - 23
4. scouser17 - 22
5. WhiteWolff - 21
6. liverpool40 - 20
7. Yas - 19
8-10. Алексей, Димон, Зенден - 18
11-13. ali, lopatasamolet, TurculeC - 16
14. Джонни - 15
15-16. РеалЕкатеринбург, BBM - 14
17-18. Strateg, tyler37 - 13
19. lyavon - 9
20. evgenpesh - 8
21-22. assanaly, Fantastic - 7
23-25. eaaerdjkee, Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk - 4
26-27. VGA, Илья - 2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|3
|Манчестер Сити
|3
|7
|4
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|5
|Челси
|3
|6
|6
|Уотфорд
|3
|5
|7
|Саутгемптон
|3
|5
|8
|Ливерпуль
|2
|4
|9
|Сток Сити
|3
|4
|10
|Эвертон
|3
|4
|11
|Суонси Сити
|3
|4
|12
|Тоттенхэм
|2
|3
|13
|Арсенал Лондон
|2
|3
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|16
|Лестер Сити
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0