Турнир прогнозов: итоги третьего тура

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Турнир прогнозов: итоги третьего тура

Завершился третий тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 20 пользователей сайта. Лучше всех выступили Пьянь и Taivin, набравшие по 14 очков. Также хорошие результаты показали Зенден (12 баллов), TurculeC и Yas (по 11).

В общем зачете первое место сохранил SAMUELL, но его отрыв от ближайшего преследователя сократился до минимума. Далее плотной группой идут Taivin, Пьянь, scouser17 и WhiteWolff.

Полностью таблица выглядит так:

1. SAMUELL - 25

2. Taivin - 24

3. Пьянь - 23

4. scouser17 - 22

5. WhiteWolff - 21

6. liverpool40 - 20

7. Yas - 19

8-10. Алексей, Димон, Зенден - 18

11-13. ali, lopatasamolet, TurculeC  - 16

14. Джонни - 15

15-16. РеалЕкатеринбург, BBM - 14

17-18. Strateg, tyler37 - 13

19. lyavon - 9

20. evgenpesh - 8

21-22. assanaly, Fantastic - 7

23-25. eaaerdjkee, Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk - 4

26-27. VGA, Илья - 2

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Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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