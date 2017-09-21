Турнир прогнозов: итоги восьмого тура

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Турнир прогнозов: итоги восьмого тураЗавершился восьмой тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 17 пользователей сайта. Лучше всех выступили РеалЕкатеринбург, lyavonSAMUELLДжонни и Зенден набравшие по 10 очков. На один балл меньше в свой очковый багаж положил WhiteWolff

В общем зачете лидировать продолжает scouser17, на вторую позицию вышел SAMUELL. РеалЕкатеринбург поднялся на третью строчку, а следом расположились ЗенденВВМ и evgenpesh.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 69
2. SAMUELL - 66
3. РеалЕкатеринбург - 64
4. Зенден - 62
5. ВВМ - 61
6. evgenpesh - 60 
7-8. Taivin, Yas - 59
9. Пьянь - 58
10-11. liverpool40, WhiteWolff - 57
12. Джонни - 54
13. Strateg - 52
14-15. lyavon, ali - 51
16. lopatasamolet - 50
17. Алексей - 48
18. tyler37 - 46
19. TurculeC - 25
20. Димон - 18
21. VGA - 14
22-23. Fantastic, Михаил - 12
24. eaaerdjkee - 10
25. nik name  - 9
26. Betor - 8
27-29. assanaly, Ani, Бос - 7
30. Владимир Евгеньевич - 5
31-33. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4
34. Илья - 2
35. dimabaev - 1

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2 Бавария Мюнхен 5 12
3 Хоффенхайм 5 11
4 Ганновер 96 5 11
5 Аугсбург 5 10
6 Шальке 5 9
7 Боруссия Менхенгладбах 5 8
8 Герта 5 8
9 РБ Лейпциг 5 7
10 Айнтрахт Франкфурт 5 7
11 Гамбург 5 6
12 Штутгарт 5 6
13 Вольфсбург 5 5
14 Байер Леверкузен 5 4
15 Майнц 05 5 3
16 Фрайбург 5 3
17 Вердер Бремен 5 2
18 Кельн 5 0
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