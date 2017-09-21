Турнир прогнозов: итоги восьмого тура
Завершился восьмой тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 17 пользователей сайта. Лучше всех выступили РеалЕкатеринбург, lyavon, SAMUELL, Джонни и Зенден набравшие по 10 очков. На один балл меньше в свой очковый багаж положил WhiteWolff.
В общем зачете лидировать продолжает scouser17, на вторую позицию вышел SAMUELL. РеалЕкатеринбург поднялся на третью строчку, а следом расположились Зенден, ВВМ и evgenpesh.
Полностью таблица выглядит так:
1. scouser17 - 69
2. SAMUELL - 66
3. РеалЕкатеринбург - 64
4. Зенден - 62
5. ВВМ - 61
6. evgenpesh - 60
7-8. Taivin, Yas - 59
9. Пьянь - 58
10-11. liverpool40, WhiteWolff - 57
12. Джонни - 54
13. Strateg - 52
14-15. lyavon, ali - 51
16. lopatasamolet - 50
17. Алексей - 48
18. tyler37 - 46
19. TurculeC - 25
20. Димон - 18
21. VGA - 14
22-23. Fantastic, Михаил - 12
24. eaaerdjkee - 10
25. nik name - 9
26. Betor - 8
27-29. assanaly, Ani, Бос - 7
30. Владимир Евгеньевич - 5
31-33. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4
34. Илья - 2
35. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|5
|13
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Хоффенхайм
|5
|11
|4
|Ганновер 96
|5
|11
|5
|Аугсбург
|5
|10
|6
|Шальке
|5
|9
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|5
|8
|8
|Герта
|5
|8
|9
|РБ Лейпциг
|5
|7
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|5
|7
|11
|Гамбург
|5
|6
|12
|Штутгарт
|5
|6
|13
|Вольфсбург
|5
|5
|14
|Байер Леверкузен
|5
|4
|15
|Майнц 05
|5
|3
|16
|Фрайбург
|5
|3
|17
|Вердер Бремен
|5
|2
|18
|Кельн
|5
|0