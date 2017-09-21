Турнир прогнозов: итоги восьмого тура

Завершился восьмой тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг, в котором приняли участие 17 пользователей сайта. Лучше всех выступили РеалЕкатеринбург, lyavon, SAMUELL, Джонни и Зенден набравшие по 10 очков. На один балл меньше в свой очковый багаж положил WhiteWolff.

В общем зачете лидировать продолжает scouser17, на вторую позицию вышел SAMUELL. РеалЕкатеринбург поднялся на третью строчку, а следом расположились Зенден, ВВМ и evgenpesh.

Полностью таблица выглядит так:

1. scouser17 - 69

2. SAMUELL - 66

3. РеалЕкатеринбург - 64

4. Зенден - 62

5. ВВМ - 61

6. evgenpesh - 60

7-8. Taivin, Yas - 59

9. Пьянь - 58

10-11. liverpool40, WhiteWolff - 57

12. Джонни - 54

13. Strateg - 52

14-15. lyavon, ali - 51

16. lopatasamolet - 50

17. Алексей - 48

18. tyler37 - 46

19. TurculeC - 25

20. Димон - 18

21. VGA - 14

22-23. Fantastic, Михаил - 12

24. eaaerdjkee - 10

25. nik name - 9

26. Betor - 8

27-29. assanaly, Ani, Бос - 7

30. Владимир Евгеньевич - 5

31-33. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр - 4

34. Илья - 2

35. dimabaev - 1