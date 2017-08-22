Турнир прогнозов: итоги второго тура

Завершился второй тур турнира прогнозов матчей ведущих европейских лиг. Участвовали 22 пользователя сайта. Лучше всех выступил SAMUELL, набравший 10 очков. Немного ему уступил liverpool40 (9 баллов). Неплохие результаты показали также scouser17 и Пьянь (по 7).

В общем зачете на чистое первое место вышел SAMUELL, вторым идет scouser17, первую тройку замыкает liverpool40.

Полностью таблица выглядит так:

1. SAMUELL - 17

2. scouser17 - 13

3. liverpool40 - 12

4-5. Алексей, WhiteWolff - 11

6-7. Taivin, Димон - 10

8. Пьянь - 9

9-13. evgenpesh, Strateg, Yas, ali, РеалЕкатеринбург - 8

14. assanaly - 7

15-18. tyler37, Зенден, Джонни, lopatasamolet - 6

19. TurculeC - 5

20-24. BBM, eaaerdjkee, lyavon, Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk - 4

25-26. VGA, Илья - 2 | http://soccernews.ru