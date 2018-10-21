Турнир прогнозов Ла Лиги: оставляем прогнозы на 9 тур

Soccernews не стоит на месте и подготовил для Вас возможность участвовать в турнирах прогнозов по всем ведущим чемпионатам.

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 9 тура чемпионата Испании.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.