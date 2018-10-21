Турнир прогнозов Ла Лиги: оставляем прогнозы на 9 тур

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Турнир прогнозов Ла Лиги: оставляем прогнозы на 9 тур

Soccernews не стоит на месте и подготовил для Вас возможность участвовать в турнирах прогнозов по всем ведущим чемпионатам.

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 9 тура чемпионата Испании.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.

Турнир прогнозов Ла Лиги

20 Октября 2018    21:45 Барселона Севилья

Матч окончен

4 - 2
21 Октября 2018    21:45 Бетис Реал Вальядолид

Матч окончен

0 - 1
19 Октября 2018    22:00 Сельта Виго Алавес

Матч окончен

0 - 1
21 Октября 2018    17:15 Эйбар Атлетик Бильбао

Матч окончен

1 - 1
20 Октября 2018    19:30 Вильярреал Атлетико Мадрид

Матч окончен

1 - 1
21 Октября 2018    19:30 Уэска Эспаньол

Матч окончен

0 - 2
21 Октября 2018    13:00 Райо Вальекано Хетафе

Матч окончен

1 - 2
22 Октября 2018    22:00 Реал Сосьедад Жирона

Матч окончен

0 - 0
20 Октября 2018    17:15 Валенсия Леганес

Матч окончен

1 - 1
20 Октября 2018    14:00 Реал Мадрид Леванте

Матч окончен

1 - 2

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Жирона Жирона 20 24
12 Эспаньол Эспаньол 19 24
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
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