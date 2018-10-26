Турнир прогнозов Ла Лиги: оставляем прогнозы на матчи 10 тура

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Турнир прогнозов Ла Лиги: оставляем прогнозы на матчи 10 тура

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 10 тура чемпионата Испании.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.

 

Турнир прогнозов Ла Лиги - 10 тур

28 Октября 2018    18:15 Барселона Реал Мадрид

Матч окончен

5 - 1
28 Октября 2018    20:30 Алавес Вильярреал

Матч окончен

2 - 1
27 Октября 2018    17:15 Атлетик Бильбао Валенсия

Матч окончен

0 - 0
27 Октября 2018    21:45 Атлетико Мадрид Реал Сосьедад

Матч окончен

2 - 0
27 Октября 2018    19:30 Сельта Виго Эйбар

Матч окончен

4 - 0
27 Октября 2018    14:00 Жирона Райо Вальекано

Матч окончен

2 - 1
28 Октября 2018    14:00 Хетафе Бетис

Матч окончен

2 - 0
26 Октября 2018    22:00 Реал Вальядолид Эспаньол

Матч окончен

1 - 1
28 Октября 2018    22:45 Севилья Уэска

Матч окончен

2 - 1
27 Октября 2018    19:30 Леванте Леганес

Матч окончен

2 - 0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
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