Турнир прогнозов Ла Лиги: оставляем прогнозы на матчи 11 тура

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Турнир прогнозов Ла Лиги: оставляем прогнозы на матчи 11 тура

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 11 тура чемпионата Испании.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.

Турнир прогнозов Ла Лиги - 11 тур

04 Ноября 2018    22:45 Бетис Сельта Виго

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03 Ноября 2018    18:15 Реал Мадрид Реал Вальядолид

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04 Ноября 2018    20:30 Реал Сосьедад Севилья

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04 Ноября 2018    14:00 Эйбар Алавес

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05 Ноября 2018    23:00 Эспаньол Атлетик Бильбао

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03 Ноября 2018    15:00 Леганес Атлетико Мадрид

2 тайм

0 - 0
03 Ноября 2018    22:45 Райо Вальекано Барселона

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04 Ноября 2018    20:30 Уэска Хетафе

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03 Ноября 2018    20:30 Валенсия Жирона

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04 Ноября 2018    18:15 Вильярреал Леванте

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
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