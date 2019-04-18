Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 10-го тура

Завершился 10-й тур прогнозов матчей Лиги Чемпионов-2018/19.

Тур оказался непростым для прогнозирования, никому из участников не удалось набрать более трех четырех баллов.

В общем зачете lyavon вышел на чистое первое место. Вторым идет Пьянь, которого преследует Зенден.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. lyavon - 65

2. Пьянь - 64

3. Зенден - 63

4. Yas - 55

5. TurculeCNEW - 53

6. Strateg - 50

7-8. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!, Грифон - 44

9. kruton9000 - 33

10. viktorxal - 31

11. WhiteWolff - 29

12. lopatasamolet - 26

13. Генич - 23

14. Джонни - 22

15. martini989 - 21

16. Хас - 20

17. SAMUELL - 16

18. Ilya_Panaev - 15

19. Алексей - 14

20-21. Русланчик, Олик - 12

22. Mutaloff - 11

23. Тосик - 10

24. Анатолий МСК - 9

25. Асхат - 8

26-28. Асхат, Бауыржан, pachuy12 - 4

29-30. CR7, Rinat Ildarovich - 3

31. 79531663767 - 2

32. CATALONEC - 1

33. Вепрь17 - 0

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