Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 10-го тура

Теги турнир прогнозов лчsoccer news

Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 10-го тура

Завершился 10-й тур прогнозов матчей Лиги Чемпионов-2018/19. 

Тур оказался непростым для прогнозирования, никому из участников не удалось набрать более трех четырех баллов.

В общем зачете lyavon вышел на чистое первое место. Вторым идет Пьянь, которого преследует Зенден.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. lyavon - 65

2. Пьянь - 64

3. Зенден - 63

4. Yas - 55

5. TurculeCNEW - 53

6. Strateg - 50

7-8. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!, Грифон - 44

9. kruton9000 - 33

10. viktorxal - 31

11. WhiteWolff - 29

12. lopatasamolet - 26 

13. Генич - 23 

14. Джонни - 22

15. martini989 - 21

16. Хас - 20 

17. SAMUELL - 16

18. Ilya_Panaev - 15

19. Алексей - 14

20-21. Русланчик, Олик - 12 

22. Mutaloff - 11

23. Тосик - 10

24. Анатолий МСК - 9

25. Асхат - 8

26-28. Асхат, Бауыржан, pachuy12 - 4 

29-30. CR7, Rinat Ildarovich - 3 

31. 79531663767 - 2

32. CATALONEC - 1

33. Вепрь17 - 0

Не пропустите: Определились все полуфиналисты Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 апреля

Главные новости дня: 17 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов