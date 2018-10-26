Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 3-го тура

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Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 3-го тура

Завершился 3-й тур прогнозов матчей Лиги Чемпионов-2018/19. В нем принял участие 14 человек.

Лучший результат показал Грифон, который набрал 11 очков. Также хорошо выступали lyavon и Strateg (по 10).

В общем зачете продолжает лидировать Пьянь. Также в тройку входят WhiteWolff и lyavon.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. Пьянь - 32

2. WhiteWolff - 29

3. lyavon - 28

4. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта! - 27

5-7. TurculeCNEW, lopatasamolet, Зенден - 26

8-9. Yas, Strateg - 25

10. Генич - 23 

11. Джонни - 22

12-13. kruton9000, SAMUELL - 16

14-15. Грифон - 15, Ilya_Panaev - 15

16. Алексей - 14

17-18. Русланчик, Олик - 12

19. Хас - 11 

20. Тосик - 10

21. Анатолий МСК - 9

22. Асхат - 8

23-26. viktorxal, Асхат, Бауыржан, pachuy12  - 4

27. CATALONEC - 1

28. Вепрь17 - 0

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