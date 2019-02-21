Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 7-го тура
Завершился 7-й тур прогнозов матчей Лиги Чемпионов-2018/19.
Тур оказался очень сложным для прогнозирования. Лучший результат показал kruton9000, набравший три очка.
В общем зачете на первое место вышел Пьянь, в тройку также входят lyavon и Зенден.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
1. Пьянь - 57
2. lyavon - 56
3. Зенден - 55
4. Strateg - 50
5. Yas - 49
6-7. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!, TurculeCNEW - 44
8. Грифон - 42
9. WhiteWolff - 29
10. kruton9000 - 28
11-12. lopatasamolet, viktorxal - 26
13. Генич - 23
14. Джонни - 22
15. Хас - 20
16. SAMUELL - 16
17-18. Ilya_Panaev, martini989 - 15
19. Алексей - 14
20-21. Русланчик, Олик - 12
22. Тосик - 10
23. Анатолий МСК - 9
24. Асхат - 8
25. Mutaloff - 4
26-28. Асхат, Бауыржан, pachuy12 - 4
29. CATALONEC - 1
30. Вепрь17 - 0
Не пропустите: Четыре футболиста "Манчестер Сити" попали в команду недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Основной игрок "Спартака" восстановился от травмы
-
Стали известны условия контракта, которые "Интер" предлагает Ракитичу
-
Дортмундская "Боруссия" намерена укрепить полузащиту игроком "Жироны"
-
"Челси" нацелился на перспективного игрока "Ромы"
-
Клоппа оштрафовали за обсуждение судейства
-
"Локомотив" разгромил соперника в товарищеском матче
-
ЦСКА предложит Дзагоеву новый контракт
-
Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 7-го тура
-
"Ростов" объявил о переходе игрока "Зенита"
-
Ракицкий, Барриос и Азмун сыграют в стартовом составе "Зенита" в матче с "Фенербахче"
-
Коке оценил поведение Роналду после матча "Атлетико" - "Ювентус"
-
Клопп ярко оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-звезда "Реала" и "Локомотива" объявил о завершении карьеры
-
Дзагоев перенес операцию: названы сроки восстановления
-
Новичок "Барселоны" высказался о переходе в каталонский клуб
-
Кержаков оценил шансы "Зенита" в битве с "Фенербахче" в Лиге Европы
-
ЦСКА нацелился на перспективного бразильца
-
Лидер "Тоттенхэма" вернулся в строй
-
"Барселона" определила трех кандидатов на усиление позиции центрфорварда
-
"Арсенал" нацелился на одного из самых талантливых игроков "Ромы"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4