Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 7-го тура

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Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 7-го тура

Завершился 7-й тур прогнозов матчей Лиги Чемпионов-2018/19. 

Тур оказался очень сложным для прогнозирования. Лучший результат показал kruton9000, набравший три очка.

В общем зачете на первое место вышел Пьянь, в тройку также входят lyavon и Зенден.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. Пьянь - 57

2. lyavon - 56

3. Зенден - 55

4. Strateg - 50

5. Yas - 49

6-7. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!, TurculeCNEW - 44

8. Грифон - 42

9. WhiteWolff - 29

10. kruton9000 - 28

11-12. lopatasamolet, viktorxal - 26 

13. Генич - 23 

14. Джонни - 22

15. Хас - 20 

16. SAMUELL - 16

17-18. Ilya_Panaev, martini989 - 15

19. Алексей - 14

20-21. Русланчик, Олик - 12 

22. Тосик - 10

23. Анатолий МСК - 9

24. Асхат - 8

25. Mutaloff - 4

26-28. Асхат, Бауыржан, pachuy12 - 4 

29. CATALONEC - 1

30. Вепрь17 - 0

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